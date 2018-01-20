В Бурятии врачи восстановили пальцы девочке, раненной топором в школе

В Улан-Удэ завершилась операция по восстановлению кисти у ученицы школы из Соснового бора. Во время вчерашнего нападения ей отрубили два пальца на руке.

Как сообщила пресс-секретарь республиканской клинической больницы скорой медицинской помощи Дора Хамаганова, операция длилась шесть часов. За это время микрохирурги научно-исследовательского детского ортопедического института имени Г.И. Турнера с помощью специальных инструментов и шовного материала, которые привезли с собой, сумели сшить тончайшие сосуды и нервы.

- Сергей Голяна, микрохирург из Питера с мировым именем из Детского НИИ им.Г.И.Турнера, доволен. Есть надежда, что пальцы у девочки срастутся нормально, - написала Дора Хамаганова на своей странице в Facebook.

Она также уточнила, что улан-удэнские врачи сумели до приезда коллег из Санкт-Петербурга вправить и сшить сломанные суставы еще двух пальцев руки у пострадавшей.

Также прооперирована самая тяжелая девочка с открытой черепно-мозговой травмой, впавшая накануне в кому. Операцию ей делали детские нейрохирури из Санкт-Петербурга, дежурная бригада врачей БСМП и Центра медицины катастроф Республики Бурятия.

- Она находится по-прежнему в коме, на искусственной вентиляции легких, в детском отделении реанимации и анестезиологии БСМП, - уточнила представитель РК БСМП. - Врачи и медсестры БСМП борются за жизнь девочки. Ни на секунду не отходят от нее.

Напомним, что результате нападения 15-летнего подростка на школу в военном городке Сосновый Бор в Улан-Удэ пострадали семеро человек, в том числе и сам нападавший. Ему и двум девочкам проведены операции. Остальные раненые находятся в стабильном состоянии. Однако им потребуется долгая реабилитация.