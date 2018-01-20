В Бурятии рассказали о травмах пострадавших при нападении на школу

Медики из Санкт-Петербурга и Москвы прибыли утром в Улан-Удэ и уже начали оперировать пациентов из числа пострадавших от нападения на школу в Сосновом Бору. Об этом сообщили в республиканской клинической больнице скорой медицинской помощи.

- Дежурная смена РК БСМП имени В.В.Ангапова отработала на совесть. Все пострадавшие в ЧП в Сосновом Бору живы. Сегодня утром прилетели четверо высококвалифицированных микрохирургов, анестезиологов-реаниматологов из Москвы и Санкт-Петербурга. В оперблок везут девочку из отделения детской реанимации. Бригадой анестезиологов-реаниматологов, хирургов, травматологов БСМП, врачей и медсестер в оперблоке все приготовлено, - написала в Facebook пресс-секретарь БСМП Дора Хамаганова.

По данным Минздрава Республики Бурятия, одна из девочек находится в очень тяжелом состоянии - у нее открытая черепно-мозговая травма, она получила удар топором по голове и сейчас находится в коме. Также у нее скальпированная рана щеки. Ею занимаются нейрохирурги. Министр здравоохранения республики Дамбинима Самбуев на совещании при главе Бурятии сообщил, что после того, как пострадавшая стабилизируется ей проведут и косметические операции - за счет республиканского бюджета. Другой врачи пришивают отрубленный палец.

Самому нападавшему уже сделали операцию - у него диагностировали колотые раны брюшной полости, повреждения легкого и брюшной стенки. Он находится в реанимации. Его состояние медики оценивают как тяжелое.

Остальные, по данным министра, продолжают лечение в БСМП, решается вопрос о переводе их в столичные клиники для дальнейшей реабилитации.

По факту ЧП возбуждено уголовное дело, расследованием занимается СК РФ. Предварительно известно, что молодой человек прошел в класс с топором и коктейлем Молотова. Он устроил пожар и нанес травмы ученикам и учительнице.