Toyota привезет в Россию новейший кроссовер C-HR

Самый новый и, пожалуй, самый яркий кроссовер Toyota - C-HR - выйдет на российский рынок в 2018 году. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

Эту новость поклонники японской марки ждали давно. Еще в январе 2017-го выяснилось, что российское представительство бренда получило в Росстандарте на новейший автомобиль Toyota одобрение типа транспортного средства, а в Роспатенте - патент на промышленный образец. Другими словами - подготовило его к полноценному выводу на рынок. Однако весь прошлый год в компании сохраняли полное молчание относительно перспектив модели в России, отказываясь комментировать появлявшуюся в СМИ информацию. И вот наконец это произошло - Toyota C-HR едет в Россию.

Согласно данным Росстандарта, автомобиль получит сразу три модификации - с турбированным мотором 1.2 мощностью 116 л.с., передним приводом и 6-ступенчатой механикой; с такими же двигателем и приводом, но с вариатором; а также с атмосферным агрегатом 2.0 на 148 л.с., полным приводом и вариатором. Любопытно, что двухлитровый мотор может работать на 92-м бензине, тогда как менее мощный - на 95-м и 98-м. Производят C-HR в Турции.

Кстати, корреспонденту "РГ" минувшим летом довелось внимательно рассмотреть этот кроссовер на грузинских дорогах, и он оказался гораздо крупнее, нежели кажется на снимках. По силуэту C-HR напоминает купеобразный BMW X4, по вычурности дизайна - Nissan Juke, а по размерам находится аккурат между этими автомобилями. По логике вещей, новинка Toyota будет соперничать именно с Juke, но у нее будет несомненное преимущество - полный привод. Остается узнать, насколько C-HR уступит по цене, поскольку, очевидно, он будет не самым доступным. Например, на Украине наиболее дешевый вариант обходится более чем в 687 тысяч гривен, что сопоставимо с суммой 1 370 000 рублей. В то же время самый дорогой Juke стоит в России дешевле 1,3 млн.

Среди основных опций у C-HR можно выделить кнопку запуска двигателя, датчики света и дождя, фоновое освещение салона, двухзонный климат-контроль с ионизатором воздуха, 8-дюймовый тачскрин, круиз-контроль, омыватели фар, систему мониторинга "слепых" зон и еще целый ряд стандартных систем помощи водителю.

Фото: www.toyota-media.com.

Кстати, это не единственная премьера Toyota в 2017 году. Компания официально анонсировала также дебют нового бизнес-седана Camry, внедорожника Fortuner с бензиновым мотором и обновленного вэна Alphard.

"С выходом новинок мы планируем охватить новые сегменты рынка и привлечь новую аудиторию", - отметил только что назначенный президент представительства Toyota Сюдзи Суга. В 2017 году, напомним, Toyota заняла пятое место в России по продажам, но в некоторых сегментах действительно не имела себе равных.