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31.01.2018 09:42
Рубрика: Легковые авто

Audi представит три новинки в 2018 году

Текст: Юрий Зубко

Компания Audi представила план развития модельного ряда на 2018 год.

Согласно документу, марка из Ингольштадта помимо Q8 и A6 выпустит хэтчбек A1 Sportback, кроссоверы SQ2 и Q3 нового поколения, об этом сообщает IndiansAutoBlog.

Фото: Пресс-служба Audi.
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Audi A1 лишится трехдверного варианта и будет выпускаться только в версии Sportback с пятью дверями.

Компактный кроссовер Audi обзаведется заряженной модификацией под названием SQ 2. Такой кроссовер будет оснащаться полноприводной трансмиссией quattro и 2,0-литровым турбомотором мощностью около 300 л.с. (380 Нм).

Q3 ждет модернизация. В основе новинки будет лежать платформа MQB. Модель получит 1,5- и 2-литровые бензиновые, а также дизельные агрегаты семейств TSI и TDI.

Фото: www.toyota-media.com
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Отметим, что продажи Audi в России продолжают падать. В прошлом году официальные дилеры реализовали всего 16 878 новых машин - на 18% меньше, нежели годом ранее.

В этом году немцы планируют вывести на наш рынок А8 (март), RS3 (апрель), А7 (июнь) и А6 (октябрь). Большой кроссовер Q8 приедет в РФ в июле.

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#Audi