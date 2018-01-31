Пользователи соцсетей поделились снимками "кровавой" Суперлуны

Жители России делятся впечатлениями от редкого астрономического явления в социальных сетях и публикуют снимки необычной Луны.

Сегодня вечером омичи, новосибирцы, кемеровчане и жители других сибирских городов стали свидетелями уникального природного явления. Одновременно в небе можно было увидеть суперлуние, "кровавую" и голубую Луну. Практически во всех планетариях были организованы наблюдательные площадки с телескопами.

Однако увидеть меняющийся диск можно было и невооруженным глазом. Некоторые горожане наблюдали за затмением несколько часов и фотографировали его в различных фазах. По мнению восторженных пользователей, фото совершенно не передает, насколько большая была Луна.

По словам астрономов, на первый месяц 2018 года выпали сразу два полнолуния. Это достаточно редкое явление, которое называют голубой Луной. Оно совпадет с суперлунием (максимальное сближение Луны и Земли) и лунным затмением. Последнее явление еще называют "кровавой" Луной. Во время затмения ночное светило переходит в тень, отбрасываемую Землей, которая окрашивает Луну в красноватый оттенок.

Последний раз такое уникальное явление наблюдалось в 1866 году. По предварительным прогнозам, в следующий раз суперлуние, полное затмение с покраснением и "голубую луну" можно будет увидеть в конце 2028 года.

#суперлуние2018 Публикация от DIY-style Ютубер (@mike_ledantu) Янв 30, 2018 at 9:55 PST