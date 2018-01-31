Установлен владелец автобуса, попавшего в ДТП под Ростовом

Рейс по маршруту "Саратов-Ростов" выполнял ростовский перевозчик "Нейс-Трансфер". Об этом сообщили в министерстве транспорта и дорожного хозяйства Саратовской области.

Напомним, авария с пассажирским автобусом, следовавшим из Саратова в Ростов, произошла около четырех часов утра на 319 километре федеральной автотрассы А-260 неподалеку от города Белая Калитва. В результате ДТП четыре человека погибли, еще 14 - получили травмы. По предварительным данным, среди погибших жителей Саратовской области нет.

По информации минтранса Саратовской области среди пострадавших есть одна саратовская пассажирка, купившая билет на 11 место. Сейчас она находится в больнице Белой Калитвы. Между тем, как следует из сообщения на сайте минтранса, директор ОАО "СарАвтовокзал" Кирилл Лаврентьев сообщил, что рейсы по маршруту № 420 "Саратов-Ростов-на-Дону" выполняет ростовский перевозчик ООО "Нейс-Трансфер".

Он также добавил, что на 30 января на этот рейс в Саратове было продано 12 билетов. Три человека ехали - до Камышина, еще два - до Волгограда, семь - до Ростова. Остальные пассажиры подсаживались уже по пути.

- Могу сказать, что оба водителя прошли, как и полагается, предрейсовый медицинский контроль, а автобус - технический контроль. Все пассажиры были застрахованы, - добавил Кирилл Лаврентьев.