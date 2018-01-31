Власти сообщили о состоянии пострадавших в ДТП под Ростовом

Состояние практически всех пострадавших в смертельной аварии под Ростовом врачи оценивают, как средней и легкой степени тяжести, тяжелое - только у одного пациента. Об этом сообщили в минздраве Ростовской области. Для помощи врачам в районной больнице к ним утром в среду выехала бригада специалистов из областных клиник.

Напомним, что около четырех часов утра на 319 километре федеральной автотрассы А-260 перевернулся рейсовый автобус, следовавший по маршруту Саратов - Ростов. Первые прибывшие к месту ДТП спасатели сообщили, что жертвами аварии стали четыре человека, среди которых один маленький ребенок. Еще почти половину пассажиров дежурные бригады скорой помощи оперативно развезли по ближайшим больницам. Как сообщили корреспонденту "РГ" в приемной скорой помощи, 10 человек доставили в Центральную районную больницу Белой Калитвы, одну молодую женщину отвезла в больницу города Каменск-Шахтинск прибывшая оттуда скорая. Еще два человека добрались до медиков самостоятельно.

Обстоятельства трагедии предстоит выяснить следственной группе, которая работает на месте. По результатам доследственной проверки региональное управление СК РФ примет процессуальное решение о наличии или отсутствии состава преступления, предусмотренного ст. 238 УК РФ ("Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности").

Тем временем губернатор Ростовской области Василий Голубев дал распоряжение оказать пострадавшим всю необходимую помощь.