Власти сообщили о состоянии пострадавших в ДТП под Ростовом

Новости

ФАС и Роспотребнадзор проверяют качество товаров мировых брендов 12:41
В Орле задержан подозреваемый в гибели трех полицейских 12:37
Кандидат Козлов представил ЦИК пустые листы вместо подписей избирателей 12:33
"ВКонтакте" удалила девять "колумбайн-сообществ" 12:32
Турецкие депутаты возложили венок к бюсту российского посла Карлова 12:30
Более 10 тыс. человек прислали заявки, чтобы стать волонтерами штаба Путина 12:22
Самовыдвиженец Михайлов не смог собрать 300 тысяч подписей 12:19
"Яндекс" назвал примерные сроки закрытия сделки с Uber 12:18
Эрмитаж превратил шедевры в стикеры Telegram 12:17
На Ставрополье автобус с 20 детьми столкнулся с "Газелью" 12:10
В Госдуме назвали провокацией заход кораблей НАТО в Черное море 12:06
Делегация ФИФА осталась довольна подготовкой Петербурга к ЧМ-2018 12:01
В Саратове задержан пятый участник нападения на полицейских 11:57
МОК запретил сборной Беларуси использовать флаг РФ на Паралимпиаде 11:51
С 31 января открыта продажа "единых" билетов в Крым 11:49
Матвиенко: Действия МПК приводят к развалу олимпийского движения 11:39
Строителей Крымского моста летом перебросят на Ямал 11:39
Установлен владелец автобуса, попавшего в ДТП под Ростовом 11:34
В Москве выросли 40-сантиметровые сугробы 11:30
В Москве произошло второе за день ДТП с автобусом 11:26
ГИБДД продолжит выяснение причин ДТП с автобусом на Ленинградском шоссе 11:20
На Ставрополье завели дело по факту гибели 230 журавлей 11:18
В Перми трехлетний ребенок отморозил руку в детском саду 11:17
В Черное море вошли ракетные корабли НАТО 11:12
Лукин: Россияне настроены ехать на Паралимпиаду, несмотря на ограничения 11:10
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
В "РГ" обсудят возможные сюрпризы в 2018 году в экономике РФ
В "РГ" обсудят возможные сюрпризы в 2018 году в экономике РФ
Тест: Справитесь ли вы с оформлением ДТП без вызова ГИБДД?
Тест: Справитесь ли вы с оформлением ДТП без вызова ГИБДД?
В "РГ" подведут итоги первого года программы "Дальневосточный гектар"
В "РГ" подведут итоги первого года программы "Дальневосточный гектар"
31.01.2018 10:19
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Власти сообщили о состоянии пострадавших в ДТП под Ростовом

Текст: Ирина Поволоцкая (Ростов-на-Дону)

Состояние практически всех пострадавших в смертельной аварии под Ростовом врачи оценивают, как средней и легкой степени тяжести, тяжелое - только у одного пациента. Об этом сообщили в минздраве Ростовской области. Для помощи врачам в районной больнице к ним утром в среду выехала бригада специалистов из областных клиник.

В Москве автобус снес ограждение у метро "Сходненская"

Напомним, что около четырех часов утра на 319 километре федеральной автотрассы А-260 перевернулся рейсовый автобус, следовавший по маршруту Саратов - Ростов. Первые прибывшие к месту ДТП спасатели сообщили, что жертвами аварии стали четыре человека, среди которых один маленький ребенок. Еще почти половину пассажиров дежурные бригады скорой помощи оперативно развезли по ближайшим больницам. Как сообщили корреспонденту "РГ" в приемной скорой помощи, 10 человек доставили в Центральную районную больницу Белой Калитвы, одну молодую женщину отвезла в больницу города Каменск-Шахтинск прибывшая оттуда скорая. Еще два человека добрались до медиков самостоятельно.

Обстоятельства трагедии предстоит выяснить следственной группе, которая работает на месте. По результатам доследственной проверки региональное управление СК РФ примет процессуальное решение о наличии или отсутствии состава преступления, предусмотренного ст. 238 УК РФ ("Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности").

Тем временем губернатор Ростовской области Василий Голубев дал распоряжение оказать пострадавшим всю необходимую помощь.

Главное сегодня

В Госдуме назвали провокацией заход кораблей НАТО в Черное море
Опубликовано видео перехвата самолета-разведчика США российским Су-27
Глава СПЧ принес извинения за драку Шевченко и Сванидзе
Трамп отменил постановление Обамы о закрытии тюрьмы в Гуантанамо
СК выяснит причину обрушения лесов в пешеходном переходе Москвы