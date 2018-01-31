СМИ: К исчезновению подлодки "Сан Хуан" могут быть причастны британцы

К пропаже аргентинской подводной лодки "Сан-Хуан" могут быть причастны военно-морские силы Великобритании. Как сообщают СМИ, во время патрулирования неподалеку от исключительной экономической зоны Аргентины сонары подлодки записали шум движения другой субмарины.

Эксперты идентифицировали ее как британскую ядерную подлодку. Было сделано три записи длиной 10,6 и 2 минуты. Соответствующий конфиденциальный отчет был направлен командованию, о нем стало известно только сейчас.

Впрочем, других версий тоже прибавилось. Так, выяснилось, что "Сан-Хуан" мог выполнять задания лишь на глубине до 100 метров, дальнейшее погружение не гарантировало герметичность субмарины. Также подлодка не прошла положенное техническое обслуживание, которое должно проводится каждые 18 месяцев. У нее были проблемы с силовой установкой и с гидравлической системой. Не хватало на борту и кислородных таблеток на случай чрезвычайной ситуации (лишь 14 из 100 необходимых), а спасательные костюмы были нерабочими.

Кроме того, в том районе, где в последний раз подал сигнал "Сан-Хуан", незаконно действовали рыболовные суда, которые тоже могут быть причастны к исчезновению субмарины.

Напомним, подводная лодка ВМС Аргентины "Сан-Хуан" исчезла 15 ноября. Перед этим с субмарины сообщили об аварии. На борту находились 44 человека. Через 15 дней после пропажи субмарины ВМС прекратили операцию по спасению экипажа. Члены команды были признаны погибшими.