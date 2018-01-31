УАЗ выпустит юбилейную версию "буханки"

Ульяновский автозавод анонсировал появление спецверсии легендарной "буханки", которая в этом году отмечает 60-летний юбилей. Публичный дебют новинки состоится весной текущего года. Все детали производитель держит в секрете.

Но нет никаких сомнений, что тираж автомобиля в особой серии будет небольшим, да и в техническом плане машина останется неизменной.

Чтобы отпраздновать юбилей модели, ульяновцы также запустили особый раздел на своем официальном сайте, посвященный истории различных модификаций автомобиля.

Первые УАЗ-450 сходят с конвейера. Фото: Пресс-служба УАЗа.

Первый серийный УАЗ-450 сошел с конвейера ульяновского автозавода 60 лет назад, в конце января 1958 года. Он получил неофициальное название "буханка".

Модель выпускалась в полноприводной и заднеприводной модификациях, в вариантах бортового грузовика, цельнометаллического фургона, санитарного автомобиля и микроавтобуса.

Затем на смену УАЗ-450 пришло модифицированное семейство УАЗ-452. Автомобили получили более мощный верхнеклапанный двигатель, четырехступенчатую коробку передач, изменения затронули и интерьер.

В 2007 году легендарная "буханка" обрела "второе дыхание". В рамках национального проекта "Здоровье" автозавод осуществил поставку 2 304 санитарных машин во все уголки России.

Первые 45 автомобилей, оснащенные гидроусилителем руля, ведущими мостами типа "Спайсер", многофункциональным рулевым переключателем и замком зажигания с запираемым противоугонным устройством, предприятие поставило в медучреждения Ульяновской области.

"Буханка" в наше время. Фото: Пресс-служба УАЗа.

В последний раз модель обновляли в 2016 году. Машина обзавелась новыми сиденьями, которые регулируются в продольном направлении и получили подогрев. Также в автомобиле улучшили шумо- и виброизоляцию. На передней панели изменилась схема расположения кнопок, появились новая комбинация приборов, розетка на 12V, бардачок.

В России производят несколько модификаций "буханки". Модель оснащается бензиновым мотором 2,7 литра, выдающим 112 лошадиных сил и 198 Нм крутящего момента. Коробка - пятиступенчатая "механика". Цена базовой версии остекленного фургона стартует с отметки в 619 990 рублей.

Ранее руководство УАЗа неоднократно заявляло, что эта "буханка" находится вне времени и не потеряла актуальности даже через 60 лет с начала производства.

"Любая другая модель в этом же сегменте будет стоить в три раза дороже. Мы провели исследования, которые показали, что без УАЗ-3741 эта ниша будет пустовать. Так что собираемся инвестировать в безопасность, комфорт этого автомобиля", - отмечал генеральный директор ульяновской компании Вадим Швецов во время презентации обновленного "Патриота".