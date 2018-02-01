Уволен ответственный за обрушение лесов у метро "Улица 1905 года"

Тепляк, укрывавший вход в подземный переход возле станции метро "Улица 1905 года", рухнул из-за нерадивости соорудившего его персонала - были нарушены все нормы и правила. Об этом сегодня заявил заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

"Это достаточно банальный и глупый случай, - подчеркнул он. - Его причиной стала нерадивость младшего управленческого персонала, который соорудил тепляк в нарушение всех норм и правил. Виноват во всем этом начальник участка, виноват технический персонал на уровне "Гормоста". Начальник участка освобожден от работы".

Напомним, сделанный из полиэтилена и деревянных брусьев тепляк рухнул вечером 30 января под тяжестью снега. В вечерний час пик по переходу проходило много людей, пять человек получили травмы из-за инцидента. Мэр столицы Сергей Собянин отдал распоряжение о служебном расследовании произошедшего. Выяснениям обстоятельств занимается и Следственный комитет.