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Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Под Ростовом задержали водителя попавшего в ДТП автобуса

Текст: Марина Бровкина

Сотрудники правоохранительных органов задержали водителя автобуса, перевернувшегося в Ростовской области.

На Дону в аварии с автобусом погиб подполковник МЧС

Как сообщает пресс-служба ГУМВД России по региону, водитель автобуса задержан. Мера пресечения ему еще не избрана.

Напомним, накануне около четырех часов утра на 319-м километре федеральной автотрассы А-260 перевернулся рейсовый автобус, следовавший по маршруту Саратов - Ростов. Водитель не справился с управлением, и машина оказалась в кювете. В результате ДТП погибли четыре человека, еще 15 пострадали. Восемь из них остаются в больницах.

По факту ДТП возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц". В настоящее время проходит проверка перевозчика, которому принадлежал автобус.

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