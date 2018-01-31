На Дону возбуждено дело после гибели людей в ДТП с автобусом

В Ростовской области полиция возбудили уголовное дело по факту ДТП с автобусом, в результате которого погибли четыре человека. Об этом сообщили в региональном управлении МВД.

Сейчас проводится осмотр места происшествия, назначаются необходимые экспертизы. Между тем прокуратора Ростовской области начала проверку транспортной компании, которой принадлежит перевернувшийся автобус.

Напомним, что около четырех часов утра на 319 километре федеральной автотрассы А-260 перевернулся рейсовый автобус, следовавший по маршруту Саратов-Ростов. Первые, прибывшие к месту ДТП спасатели сообщили, - жертвами аварии стали четыре человека, среди которых один маленький ребенок. Число пострадавших у разных источников разнится: сначала сообщили о 14 пострадавших, затем фигурировала цифра 15, сейчас речь идет о 13 пострадавших. Все они доставлены в больницу Белой Калитвы и Каменск-Шахтинского.

В минздраве Ростовской области уточнили, что состояние пострадавших в основном оценивается как средней и легкой степени тяжести. И только один мужчина "тяжелый". Для помощи врачам в районной больнице к ним выехала бригада областных специалистов.