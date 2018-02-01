Вышел атмосферный трейлер очередного сериала по Стивену Кингу

"Хорошо, но мало", - примерно так хотелось бы охарактеризовать новый тизер-трейлер "Касл-Рока" - грядущего сериала-антологии по "мультивселенной" Стивена Кинга.

Сериалом занимается режиссер ("Монстро", "Звездные войны"), сценарист и продюсер Джей Джей Абрамс и его компания Bad Robot. Сосоздатели - Сэм Шоу (ретро-драмы "Мастера секса" и "Манхэттен") и Дастин Томасон ("Обмани меня").

"Томасон и Шоу придумали невероятно крутую, страшную, странную и смешную идею сериала - совершенно новую историю, которая проходит в этом городе ", - цитирует Абрамса Bloody Disgusting.

По словам Джей Джея, в сериале задействованы исключительно второстепенные и эпизодические персонажи из книг Кинга, и когда они отправили ему наработки, "он чуть с ума не сошел" (в смысле - от радости).

В ролях: Мелани Лински ("Два с половиной человека"), Скотт Гленн ("Молчание ягнят", "Оставленные"), Джейн Леви ("Зловещие мертвецы: Черная книга", "третий сезон" "Твин Пикс"), Сисси Спейсек ("Кэрри"), Билл Скарсгард (новое "Оно"). С полным - и крайне раскидистым - кастом шоу можно ознакомиться по ссылке.

Касл-Рок - выдуманный Кингом городок, расположенный в штате Мэн. Именно там происходят события полутора десятков произведений "касл-роковского цикла" - романов, повестей, рассказов. В числе которых "Мертвая зона" (первое упоминание города), "Куджо", "Темная половина", "Нужные вещи", "Игра Джеральда", "Рита Хейуорт и спасение из Шоушенка", "Доктор Сон".

Еще в десятке произведений город так или иначе упоминается.

Премьера первого десятисерийного сезона обещана на этот год. Точные даты станут известны позднее.

Ранее мы писали, что в следующем году мэтр ужасов может посетить Россию.