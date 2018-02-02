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02.02.2018 20:18
Рубрика: Легковые авто

Кроссовер Mitsubishi Outlander получил две бюджетные версии

Текст: Юрий Зубко
Фото: Пресс-служба Mitsubishi. Фото: Пресс-служба Mitsubishi.
Фото: Пресс-служба Mitsubishi.

Компания Mitsubishi подготовила для модели Outlander на российском рынке новые доступные модификации с передним приводом.

Теперь комплектации Invite и Intense+, которые прежде были доступны исключительно в сочетании с полным приводом, начали предлагаться в исполнении 2WD.

Фото: Юрий Зубко / РГ
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Благодаря этому снизилась цена - на 110 тысяч и 90 тысяч соответственно. Версия Invite 2WD стоит 1 579 990 рублей, Intense+ 2WD - 1 699 990 рублей. Силовой агрегат в обоих случаях один - 2,0-литровый агрегат (146 л.с.) и вариатор.

В оснащение комплектации Invite входят две подушки безопасности, климат-контроль, датчики света и дождя, аудиосистема, обогрев передних сидений, руля и лобового стекла. В версии Intense+ число подушек безопасности расширится до семи, а также появится камера заднего вида, бесключевой доступ и легкосплавные диски.

В японской компании считают, что расширение набора переднеприводных версий позволит привлечь заметно больше клиентов.

Фото: Пресс-служба УАЗа.
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Отметим, что эта модель остается бестселлером марки на российском рынке. По итогам 2017 года продажи Mitsubishi Outlander выросли на 50% и составили 14 864 автомобиля.

Кстати, уже в апреле в России должен появиться кроссовер Mitsubish Eclipse Cross. Цены на него пока не объявлены, но модель займет место между компактным Mitsubishi ASX и среднеразмерным Outlander.

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#Mitsubishi