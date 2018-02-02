Кроссовер Mitsubishi Outlander получил две бюджетные версии

Компания Mitsubishi подготовила для модели Outlander на российском рынке новые доступные модификации с передним приводом.

Теперь комплектации Invite и Intense+, которые прежде были доступны исключительно в сочетании с полным приводом, начали предлагаться в исполнении 2WD.

Благодаря этому снизилась цена - на 110 тысяч и 90 тысяч соответственно. Версия Invite 2WD стоит 1 579 990 рублей, Intense+ 2WD - 1 699 990 рублей. Силовой агрегат в обоих случаях один - 2,0-литровый агрегат (146 л.с.) и вариатор.

В оснащение комплектации Invite входят две подушки безопасности, климат-контроль, датчики света и дождя, аудиосистема, обогрев передних сидений, руля и лобового стекла. В версии Intense+ число подушек безопасности расширится до семи, а также появится камера заднего вида, бесключевой доступ и легкосплавные диски.

В японской компании считают, что расширение набора переднеприводных версий позволит привлечь заметно больше клиентов.

Отметим, что эта модель остается бестселлером марки на российском рынке. По итогам 2017 года продажи Mitsubishi Outlander выросли на 50% и составили 14 864 автомобиля.

Кстати, уже в апреле в России должен появиться кроссовер Mitsubish Eclipse Cross. Цены на него пока не объявлены, но модель займет место между компактным Mitsubishi ASX и среднеразмерным Outlander.