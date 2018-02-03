Кот из Эрмитажа покорил петербургскую музыкальную сцену

О талантах семейства Эрмитажных котов в городе на Неве уже давно слагают легенды. И не без оснований. Кот Аристократ с успехом дебютировал в пятницу, 2 февраля, в Малом зале Санкт-Петербургской филармонии на авторском вечере Дмитрия Жученко - одного из самых исполняемых в городе композиторов классического направления. Аристократу досталась партия на премьере сочинения "Мистерии нового времени".

По словам композитора, которого цитирует ТАСС, участие в концерте кота - определенная концепция. "Сначала он - провокатор, затем - утонченный аристократ, а в третьей своей ипостаси он - тайна, поскольку все его поведение на сцене было таинственно непредсказуемо". Как утверждает композитор, он "отсмотрел" предварительно почти 80 животных и нашел своего избранника при содействии специалистов известного петербургского котокафе "Республика кошек".

Выбор пал на рыжего кота аристократической внешности из Эрмитажа. По словам Жученко, он следовал в этом эксперименте не традициям театра кошек Юрия Куклачева, а легендарным сценическим провокациям композитора Сергея Курехина, любившего привлекать к концертам животных.

Цель "Мистерий", по мысли автора, - обратиться к высоким сторонам человеческой души, "включить планирование и выстраивание лучшего будущего не на уровне мечты, а на уровне действительности". Сочинение написано для трех хоров, ансамбля, Трех Воинов, Трех Граций, Цветка и танца, а также - для кота. В программу вошли также пьесы для фортепиано "Рояль.Отель" и трио в джазовом духе "Никогда не сдавайся" (Памяти Майи Лендер).

Между тем другой эрмитажный кот - белоснежный Ахилл, который был выбран оракулом Кубка Конфедераций-2017 по футболу, продолжит карьеру предсказателя и в ходе ЧМ-2018, игры которого Петербург примет предстоящим летом. Он был отобран ветеринарами как самый общительный и стрессоустойчивый из всех котов музея. Ахилл предсказывал результаты четырех матчей Кубка Конфедераций, которые прошли в Санкт-Петербурге, и угадал три из четырех результатов, в том числе победу сборной России над командой Новой Зеландии. Кот приобрел огромную популярность: по данным городского комитета по развитию туризма, более 50 млн человек во всем мире посмотрели сюжеты о нем.

По музейной легенде, первого царского кота в Санкт-Петербург привез еще Петр Великий из Голландии. Его дочь, императрица Елизавета, издала в 1745 году "Указ о высылке ко двору котов", по которому в Зимний Дворец из Казани была доставлена партия котов-крысоловов. С этого момента и началась история котов в Зимнем дворце. Статус охранников музея им присвоила Екатерина II после учреждения в 1764 году Эрмитажа.

Сегодня на службе в Эрмитаже состоят по одним данным - 50, а по другим - 60 хвостатых талантов. Их численность постоянно регулируется, чтобы животные не воевали за территорию и не отвлекались от своих прямых обязанностей.