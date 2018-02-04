Евразийский экономический союз договорился о маркировке товаров

Евразийский экономический союз (ЕАЭС) одобрил соглашение о маркировке товаров. После успешного эксперимента с меховыми изделиями страны, входящие в союз, хотят распространить идентификационные знаки практически на все группы товаров.

Премьер-министры России, Армении, Белоруссии, Казахстана и Киргизии собрались в Алма-Ате, чтобы обсудить следующие шаги для дальнейшей экономической интеграции на пространстве союза, который постепенно - иногда в горячих спорах - ведут к единому рынку товаров и услуг.

Итоги работы в прошлом году евразийская пятерка засчитывает себе в актив. "Объем взаимной торговли между нашими странами, как и прогнозировалось, увеличился почти на 27 процентов. И валовый внутренний продукт растет, и промышленное производство растет, и сельское хозяйство. Рост поставок отмечен практически по всем товарным позициям", - подчеркнул председатель правительства России Дмитрий Медведев.

Мы из тени вытащили дорогие товары, и их количество увеличилось в 13 раз

Председательство в ЕАЭС в этом году перешло к Москве. В этой связи ранее президент России Владимир Путин изложил приоритеты, которыми наша страна планирует руководствоваться для развития союза. "Первое. Важно выполнить работу по стратегическим задачам, стоящим перед союзом. Для этого предстоит заняться устранением барьеров и ограничений, остающихся на нашем рынке", - напомнил Медведев. В прошлом году получилось снять десять ограничений, но еще несколько десятков по-прежнему ограничивают торговлю, и их обсуждают каждое заседание Евразийского межправительственного совета.

Например, в Алма-Ате зашла речь о принятом в 2015 году в Белоруссии постановлении с N 666. Документ ввел обязательную санитарно-гигиеническую экспертизу импортных товаров, поставляемых на белорусский рынок. Белорусский премьер Андрей Кобяков объяснял коллегам, что такая мера необходима, чтобы контролировать качество импортируемых товаров. "Это все правильно. С другой стороны, это ограничение", - заметил на это Медведев. "Достижим ли в принципе абсолютно свободный рынок товаров, работ и услуг? Абсолютного ничего в мире не бывает, но стремиться в этом направлении необходимо", - считает глава российского правительства.

"Второе. Одной из главных задач остается настройка наднационального регулирования", - указал премьер-министр России, выразив пожелание, чтобы государства не затягивали с имплементацией положений действующего с начала года Таможенного кодекса ЕАЭС.

Новые возможности для свободной торговли внутри союза будут появляться по мере расширения списка товаров, проходящих специальную маркировку. Соответствующее соглашение подписано по итогам встречи межправсовета. Эксперимент с меховыми изделиями дал впечатляющий рост показателей. "Общее количество товаров такого рода, которое мы увидели, увеличилось в 13 раз! - рассказал Дмитрий Медведев. - А реализация в розницу этих изделий увеличилась в 7 раз. Вот что это значит. Мы из тени вытащили дорогие товары, и их количество увеличилось в 13 раз". Теперь страны ЕАЭС думают о маркировке фармацевтических товаров, табачных изделий и некоторой другой продукции. "В рамках этой работы мы надеемся покрыть практически все группы товаров, - сказал премьер-министр России. - Будем делать это постепенно, чтобы не напрягать рынок, но в то же время последовательно продвигая эту идею".

Третий приоритет связан с развитием цифровой экономики в ЕАЭС. Соображениями на эту тему главы правительств обменялись на форуме "Цифровая повестка дня в эпоху глобализации". Единые цифровые платформы и инфраструктура могли бы помочь союзу в развитии электронной коммерции, транспорта, промышленности, таможенного дела, других сфер.

Страны ЕврАзЭС согласовали пороги беспошлинной интернет-торговли. "Мы договорились, что этот уровень естественно будет единым, иначе этот рынок будет фрагментирован. Решение такое принято, и оно уже воплотилось в акты Евразийского Союза", - сказал Медведев в пятницу на пресс-конференции. "До конца текущего года порогом беспошлинной торговли для товаров, ввезенных в рамках интернет-торговли, составляет 1000 евро, с 1 января 2019 года порог устанавливается в размере 500 евро, а с 1 января 2020 года в размере 200 евро", - сообщил премьер РФ. При этом Медведев подчеркнул, что "это верхний порог, и страны могут на нем остаться". Но целый ряд стран уже установил для себя более жесткие требования, например, в Белоруссии.