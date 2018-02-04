Китай раскритиковал новую ядерную доктрину США

Власти КНР раскритиковали новую ядерную доктрину США, в Пекине считают, что Вашингтон раздувает угрозу китайского ядерного потенциала. Об этом заявил официальный представитель минобороны страны Жэнь Гоцян.

"Пентагон обнародовал доклад "Обзор состава и количества ядерного оружия", в котором приведены спекулятивные рассуждения о планах развития Китая, а также присутствуют преувеличения, на основе которых выносится утверждение о китайской ядерной угрозе. Пекин выражает по этому поводу решительный протест", - цитирует его слова агентство ТАСС. Жэнь Гоцян отметил, что "КНР придерживается мирного пути развития". "Ни при каких обстоятельствах мы не применим атомное оружие первыми, а также никогда не будем использовать или угрожать применением ядерного оружия в отношении государств, не обладающих ядерным потенциалом, и свободных от ядерного оружия зон", - подчеркнул он.

Представитель миноброны выразил надежду, что "США, обладающие самым крупным в мире ядерным потенциалом, правильно поймут стратегические замыслы китайской стороны, объективно отнесутся к развитию национальной обороны КНР и откажутся от мышления времен холодной войны".

Недовольство новой ядерной доктриной США также выразили в Иране. "Она демонстрирует большую зависимость от ядерного оружия вопреки Договору о его нераспространении, это приближает человечество к уничтожению", - отметил глава МИД ИРИ Мохаммад Джавад Зариф.

Москва также выразила глубокое разочарование содержанием документа. В МИД РФ отметили, что Вашингтон пытается подвергнуть сомнению право России и других упомянутых государств на самооборону в критических для существования ситуациях. Этой доктриной США понизили "порог применения ядерного оружия", заявили в российском внешнеполитическом ведомстве. Особую озабоченность Москва выразила в связи с тем, что в новой ядерной доктрине США Вашингтон допускает возможность применения ядерного оружия в случае "чрезвычайных обстоятельств", которые не ограничиваются военными сценариями.

Напомним, 2 февраля Пентагон обнародовал ядерную доктрину США, в которой уделил большое внимание развитию ядерных сил России, Китая, Ирана, КНДР. В документе отмечается, что усилия США будут направлены на разработку ядерных боезарядов малой мощности. В Пентагоне не исключают возможности применения атомного оружия в случае нападения на Соединенные Штаты с использованием обычных вооружений.

Ранее американский постпред при ООН Никки Хейли обвинила Россию и Китай в "наращивании арсеналов ядерного оружия в то время, пока США разоружались".