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04.02.2018 12:19
Рубрика: Спорт

МОК рассмотрит участие оправданных россиян в ОИ в ближайшие два дня

Текст: Данила Жиляев

Решение по участию оправданных российских спортсменов в зимних Олимпийских играх-2018 будет принято Международным олимпийским комитетом (МОК) в ближайшие два дня. Об этом на пресс-конференции сообщил президент МОК Томас Бах.

Устюгов оспорит в CAS свое неприглашение на Олимпиаду-2018

Ранее, напомним, Спортивный арбитражный суд (CAS) отменил решение МОК пожизненно отстранить от Олимпиад 28 российских спортсменов и лишить их медалей Игр-2014 в Сочи. А затем стало известно, что Олимпийский комитет России (ОКР) включил 15 из них в список атлетов, претендующих на участие в Олимпиаде-2018 в Пхенчхане.

Бах отметил, что решение по ним будет принимать специальная комиссия во главе с Валери Фурнейрон - эта же комиссия ранее определяла, кого из россиян приглашать на Олимпиаду, а кого - нет. Ожидается, что на днях этот вопрос будет закрыт окончательно.

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