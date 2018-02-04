МОК рассмотрит участие оправданных россиян в ОИ в ближайшие два дня

Решение по участию оправданных российских спортсменов в зимних Олимпийских играх-2018 будет принято Международным олимпийским комитетом (МОК) в ближайшие два дня. Об этом на пресс-конференции сообщил президент МОК Томас Бах.

Ранее, напомним, Спортивный арбитражный суд (CAS) отменил решение МОК пожизненно отстранить от Олимпиад 28 российских спортсменов и лишить их медалей Игр-2014 в Сочи. А затем стало известно, что Олимпийский комитет России (ОКР) включил 15 из них в список атлетов, претендующих на участие в Олимпиаде-2018 в Пхенчхане.

Бах отметил, что решение по ним будет принимать специальная комиссия во главе с Валери Фурнейрон - эта же комиссия ранее определяла, кого из россиян приглашать на Олимпиаду, а кого - нет. Ожидается, что на днях этот вопрос будет закрыт окончательно.