На Филевской линии метро восстановили движение поездов

Во второй раз за сегодняшний день останавливалось движение на открытом участке Филевской линии метро. Как сообщается в официальном Twitter метрополитена, на поезд, в котором не было пассажиров, упало дерево.

Движение останавливали на перегоне от "Багратионовской" до "Кунцевской". Сейчас поезда уже пошли, движение входит в график.

Тем временем, как сообщили "РГ" в пресс-службе Московской железной дороги, второй раз за день восстановили движение и на участке Горьковского направления пригородных электричек. Вечером снова прерывалось железнодорожное сообщение на отрезке Реутово-Балашиха.