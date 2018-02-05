Хэтчбек Lada Xray получил круиз-контроль

АвтоВАЗ объявил о том, что городской хэтчбек Lada Xray получил новые опции.

Так, топ-комплектация Luxe с пакетом Prestige и специальная версия Exclusive получили систему круиз-контроля и ограничения скорости. Управление новыми функциями вынесено на рулевое колесо. Новой опцией оснащаются автомобили с мотором 1,8 л (122 л.с.) и механической или автоматизированной коробкой передач по цене 754 900 - 845 900 рублей.

Все комплектации Lada Xray 2018 года обзавелись специальной пластиковой облицовкой порога багажного проема. А в варианте Luxe появились центральный плафон для освещения второго ряда сидений и подсветка мест входа-выхода в передних дверях. Ранее эти элементы светотехники устанавливались только на версию Exclusuve.

В 2017 году было реализовано 33 319 Lada Xray, что на 67% больше прошлогоднего результата.

Ранее сегодня "РГ" сообщала, что АвтоВАЗ получил патент на модель Lada Xray Sport, которая была представлена в виде концепта на Московском международном автосалоне в 2016 году.

Известно, что у Lada Xray Sport будет заниженный клиренс, спортивные настройки подвески и тормозные механизмы повышенной эффективности с задними дисковыми механизмами. По официальным данным, оснащаться автомобиль будет мотором объемом 1,8 литра. Мощность не указывается, но, вероятно, она составит 149 л.с.