АвтоВАЗ получил патент на новую версию Lada Xray

АвтоВАЗ получил патент на модель Lada Xray Sport, которая была представлена в виде концепта на Московском международном автосалоне в 2016 году.

В Сведениях о патенте на промышленный образец, опубликованном в открытой базе Федеральной службы по интеллектуальной собственности, название "автомобиля легкового" не указывается, но, очевидно, это именно спортивная версия приподнятого хэтчбека. По крайней мере, изображения в документе и на официальном сайте Lada принципиально различаются лишь в одном: у запатентованного варианта не видна антенна в виде "акульего плавника". Во всем остальном дизайн одинаков.

У Lada Xray Sport будет решетка радиатора с дополнительным воздуховодом в нижней части, аэродинамические накладки на порогах, оригинальные 18-дюймовые колесные диски, стилизованные диффузоры в задней части, две интегрированных в бампер выхлопных трубы и большой спойлер над пятой дверью. Судя по всему, в патенте сохранятся яркие красные акценты на боковинах, бамперах и дисках, но определенно судить об этом по черно-белому изображению нельзя.

Известно, что у Lada Xray Sport будет заниженный клиренс, спортивные настройки подвески и тормозные механизмы повышенной эффективности с задними дисковыми механизмами. Как отмечается на официальном сайте бренда, разработать такое шасси АвтоВАЗу позволили опыт участия Lada в автогонках мирового уровня. По официальным данным, оснащаться спорткар будет мотором объемом 1,8 литра. Мощность не указывается, но, вероятно, она составит 149 л.с. Аналогичный двигатель для седана Lada Vesta Sport, по некоторой информации, форсируют до 180 л.с. Вероятно, то же произойдет и в случае с хэтчбеком.

Фото: www1.fips.ru.

Впрочем, официальной информации о том, когда концепт Lada Xray Sport пойдет в серийное производство, до сих пор нет. Более того, по слухам, сам проект в какой-то момент оказался под угрозой закрытия. И даже получение патента на промышленный образец не говорит о конкретных перспективах модели. Во-первых, соответствующая заявка в Федеральную службу была подана не сейчас, а в марте 2017 года. Во-вторых, опрошенные "РГ" эксперты - на примере другого запатентованного концепта Lada XСode - исключили прямую связь между получением документов и началом производства.

"Регистрация патента позволяет правообладателю запретить использовать изобретение без его согласия. Кроме того, патент служит защитой коммерческой тайны в случае, если она становится известна конкурентам. Этот документ также можно считать законным оружием против промышленного шпионажа. Еще один интересный момент: даже если начался выпуск игрушечных автомобилей с данным дизайном без согласия патентообладателя, он вправе предъявить претензии производителю игрушек и обратиться в суд - и закон будет на стороне правообладателя", - пояснил "РГ" зампредседателя правления ГК "АвтоСпецЦентр" Александр Зиновьев.

Отметим, что АвтоВАЗ обещает "удивить публику" и на грядущем Московском автосалоне, но будут ли это новые концепты или доработанные версии тех, что уже были показаны в 2016 году, не сообщается. Пока с большой долей вероятности можно предположить, что на ММАС будет представлена обновленная Lada Granta.