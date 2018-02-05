Hyundai может наладить в России производство моторов и трансмиссий

Компания Hyundai рассматривает возможности наладить на территории России производство моторов и трансмиссий. Решение об инвестициях в эти проекты может быть принято в 2018 году, сообщил агентству RNS управляющий директор Hyundai Motor в России Алексей Калицев.

Сейчас, по словам топ-менеджера, уровень локализации производства на заводе Hyundai в Санкт-Петербурге составляет 48% и постоянно растет, в том числе - за счет поставок российской стали.

В 2017 году предприятие выпустило 233 500 автомобилей Hyundai и Kia, на 13% больше, чем за 2016 год. Задача на 2018 год - выпустить 235 000 автомобилей. Это будет рекордный показатель за всю историю работы завода. Общие инвестиции в предприятие превысили 1 миллиард долларов.

Российские дилеры Hyundai по итогам 2017 года реализовали 157 858 автомобилей - на 9% больше, чем годом ранее.

Как ранее заявляли в компании, в 2018 году Hyundai привезет в Россию сразу три новых кроссовера. В первом квартале на заводе марки в Санкт-Петербурге стартует производство Hyundai Creta 2018-го модельного года. Кроме того, появится Hyundai Santa Fe следующей генерации, также в нашу страну приедет новый Hyundai Tucson.