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05.02.2018 16:10
Рубрика: Происшествия

Мосгорсуд освободил из-под стражи врача Елену Мисюрину

Фото: страница Елены Мисюриной в сети Facebook Фото: страница Елены Мисюриной в сети Facebook
Фото: страница Елены Мисюриной в сети Facebook

Мосгорсуд освободил из-под стражи врача-гематолога Елену Мисюрину, ранее осужденную на два года лишения свободы по делу о врачебной ошибке.

"Удовлетворить жалобу защиты Мисюриной и представление прокуратуры, изменить ей меру пресечения с содержания под стражей на подписку о невыезде до вступления в силу приговора в ее отношении", - огласил постановление судья, слова котого цитирует ТАСС.

Депздрав Москвы выступил в поддержку врача Елены Мисюриной

22 января медик была признана виновной "в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших смерть пациента". Было установлено, что в 2013 году осужденная допустила нарушения медицинской процедуры при проведении трепанобиопсии в частной московской клинике.

Вынесенный приговор вызвал широкий общественный резонанс. Требование о пересмотре этого дела подписали десятки тысяч человек, в том числе врачи, которые не уверены, что именно действия Мисюриной привели к смерти пациента.

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