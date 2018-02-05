Мосгорсуд освободил из-под стражи врача Елену Мисюрину

Мосгорсуд освободил из-под стражи врача-гематолога Елену Мисюрину, ранее осужденную на два года лишения свободы по делу о врачебной ошибке.

"Удовлетворить жалобу защиты Мисюриной и представление прокуратуры, изменить ей меру пресечения с содержания под стражей на подписку о невыезде до вступления в силу приговора в ее отношении", - огласил постановление судья, слова котого цитирует ТАСС.

22 января медик была признана виновной "в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших смерть пациента". Было установлено, что в 2013 году осужденная допустила нарушения медицинской процедуры при проведении трепанобиопсии в частной московской клинике.

Вынесенный приговор вызвал широкий общественный резонанс. Требование о пересмотре этого дела подписали десятки тысяч человек, в том числе врачи, которые не уверены, что именно действия Мисюриной привели к смерти пациента.