В Москве водитель погиб от удара током во время снегопада

Водитель автомобиля погиб от удара током во время снегопада в Москве. Как сообщил ТАСС со ссылкой на собственные источники в экстренных службах, на его машину упал высоковольтный провод.

Трагедия произошла накануне в Головинском районе. По предварительной информации, провод упал с линии электропередачи, которая не выдержала налипшего снега. Таким образом, водитель стал единственной жертвой стихии. Ранее мэр Сергей Собянин сообщал, что во время снегопада один человек погиб и пятеро пострадали. По неофициальным данным, троим потребовалась госпитализация, остальные двое будут лечиться амбулаторно.