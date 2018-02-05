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05.02.2018 10:55
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Москве водитель погиб от удара током во время снегопада

Текст: Сергей Бабкин

Водитель автомобиля погиб от удара током во время снегопада в Москве. Как сообщил ТАСС со ссылкой на собственные источники в экстренных службах, на его машину упал высоковольтный провод.

Из-за снегопада в Москве повалены более двух тысяч деревьев

Трагедия произошла накануне в Головинском районе. По предварительной информации, провод упал с линии электропередачи, которая не выдержала налипшего снега. Таким образом, водитель стал единственной жертвой стихии. Ранее мэр Сергей Собянин сообщал, что во время снегопада один человек погиб и пятеро пострадали. По неофициальным данным, троим потребовалась госпитализация, остальные двое будут лечиться амбулаторно.

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