Собянин: Число пострадавших от снегопада в Москве достигло пяти

Об этом сообщил на своей странице в Twitter мэр столицы Сергей Собянин.

"По последним данным, уже пять пострадавших. Будьте осторожны. По прогнозу погода будет ухудшаться", - написал глава города, обращаясь к москвичам и гостям столицы.

Напомню, ранее он сообщил об одном погибшем в результате стихии из-за упавшего дерева.

О том, как город борется со стихией, журналистам рассказал заммэра Москвы глава комплекса городского хозяйства Петр Бирюков:

- За прошедшие сутки в столице выпало 22 см снега, за воскресенье ожидается еще 25 см. И это при том, что месячная норма февраля - 36 см. Для того, чтобы мегаполис продолжал жить своей обычной жизнью, все коммунальные службы переведены на круглосуточный режим работы. На дорогах столицы работает уже более 15 тысяч единиц снегоуборочной техники. А дворы, тротуары, остановки общественного транспорта расчищают свыше 70 тысяч рабочих.

- Нам пришлось изменить обычную схему уборки, - продолжал Петр Бирюков. - Вместо трех раз в сутки сейчас запускаем колонну техники по магистралям города для прометания 6 раз - каждые четыре часа. Одновременно с эти дороги обрабатываем реагентами. А пешеходные участки, чтобы защитить прохожих от гололеда, еще и посыпаем гранитной крошкой.

В итоге город с трудом, но движется. Пробки на дорогах к середине дня оценивались в 5 баллов, что для выходного дня непривычно много. Осложняет ситуацию то, что временами в городе вместо снегопада идет ледяной дождь. В результате обледеневают провода и деревья, на которые еще налипает мокрый снег. 370 деревьев, не выдержав такой тяжести, упали. Из- за этого были перебои в движении трамвая в районе Измайлово и остановки метро на станции "Кунцевская". И там, и там для перевозки пассажиров на время, пока рабочие не распилили деревья, были пущены автобусы.