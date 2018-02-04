Собянин: Число пострадавших от снегопада в Москве достигло пяти

Новости

Жертвами лавины в горах Италии стали два горнолыжника 02:26
Референдум о неограниченном переизбрании президента прошел в Эквадоре 02:26
Названы основные причины смертности россиян 02:10
При столкновении поездов в США пострадали 116 человек 02:08
Пушков ответил на заявление вице-премьера Украины о "кремлевской руке" 01:50
Около дома Порошенко прошел митинг сторонников Саакашвили 01:19
За год британские спецслужбы отразили 54 миллиона кибератак 01:18
В ходе боев под Африном погибли еще два турецких солдата 00:57
Митрополит Иларион прокомментировал последнюю работу Звягинцева 00:32
На Филевской линии метро восстановили движение поездов 04.02.2018
Ума Турман рассказала, как Харви Вайнштейн пытался ее изнасиловать 04.02.2018
В США задумались о введении нефтяного эмбарго для Венесуэлы 04.02.2018
Фото: Spice Girls объявили о воссоединении в оригинальном составе 04.02.2018
Семь человек погибли при обстрелах городов Турции на границе с Сирией 04.02.2018
С улиц Москвы вывезено 960 тысяч кубометров снега 04.02.2018
Немецкие партии не сумели завершить переговоры о создании коалиции 04.02.2018
Собянин объявил свободный режим посещения школ из-за снегопада 04.02.2018
На Кубани полиция проверит видео, где мужчина моет машину котом 04.02.2018
На улицы Москвы вывели военную технику 04.02.2018
Украинский самолет приземлился в Грузии на повышенной скорости 04.02.2018
Президент Кипра сохранил свой пост по итогам выборов 04.02.2018
Перекрыто движение электричек на Горьковском направлении 04.02.2018
Под Каиром найдена гробница возрастом 4 тысячи лет 04.02.2018
Из-за снегопада в Подмосковье 240 населенных пунктов остались без света 04.02.2018
Движение трамваев остановилось в Медведково из-за снегопада 04.02.2018
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Тест "СОЮЗа": Что вы знаете о жизни Максима Горького
Тест "СОЮЗа": Что вы знаете о жизни Максима Горького
Задайте вопрос депутату Госдумы Владимиру Ресину
Задайте вопрос депутату Госдумы Владимиру Ресину
Задайте вопрос заместителю мэра Москвы Петру Бирюкову
Задайте вопрос заместителю мэра Москвы Петру Бирюкову
04.02.2018 14:08
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Собянин: Число пострадавших от снегопада в Москве достигло пяти

Текст: Любовь Проценко

Об этом сообщил на своей странице в Twitter мэр столицы Сергей Собянин.

"По последним данным, уже пять пострадавших. Будьте осторожны. По прогнозу погода будет ухудшаться", - написал глава города, обращаясь к москвичам и гостям столицы.

ЦОДД рекомендовал отказаться от автомобилей в Москве на время снегопада

Напомню, ранее он сообщил об одном погибшем в результате стихии из-за упавшего дерева.

О том, как город борется со стихией, журналистам рассказал  заммэра Москвы глава комплекса городского хозяйства Петр Бирюков:

- За прошедшие сутки в столице выпало 22 см снега, за воскресенье ожидается еще 25 см. И это при том, что месячная норма февраля - 36 см. Для того, чтобы мегаполис продолжал жить своей обычной жизнью, все коммунальные службы переведены на круглосуточный режим работы. На дорогах столицы работает уже более 15 тысяч единиц снегоуборочной техники. А дворы, тротуары, остановки общественного транспорта расчищают свыше 70 тысяч рабочих.

Фото: Лев Феоктистов/ТАСС
Более 14 тысяч человек остались без света в трех регионах РФ

- Нам пришлось изменить обычную схему уборки, - продолжал Петр Бирюков. - Вместо трех раз в сутки сейчас запускаем колонну техники по магистралям города для прометания 6 раз - каждые четыре часа. Одновременно с эти дороги обрабатываем реагентами. А пешеходные участки, чтобы защитить прохожих от гололеда, еще и посыпаем гранитной крошкой.

В итоге город с трудом, но движется. Пробки на дорогах к середине дня оценивались в 5 баллов, что для выходного дня непривычно много. Осложняет ситуацию то, что временами в городе вместо снегопада идет ледяной дождь. В результате обледеневают провода и деревья, на которые еще налипает мокрый снег. 370 деревьев,  не выдержав такой тяжести, упали. Из- за этого были перебои в движении трамвая в районе Измайлово и остановки метро на станции "Кунцевская". И там, и там для перевозки пассажиров на время, пока рабочие не распилили деревья, были пущены автобусы.

Главное сегодня

Матвиенко предложила реформировать МОК и ВАДА
МИД ФРГ обвинил США в запуске ядерной гонки вооружений
Из-за снегопада в Москве повалены более двух тысяч деревьев
Комиссия рассмотрит возможность допуска на ОИ 15 россиян, оправданных CAS
Митрополит Иларион прокомментировал последнюю работу Звягинцева