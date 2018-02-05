КАСКО не всегда компенсирует полную стоимость автомобиля. Это касается тех случаев, когда компенсация понижается в связи со сроком эксплуатации. Именно это Верховный суд пояснил автовладельцу, претендовавшему на полное возмещение стоимости машины в связи с ее угоном.

После нового года угонщики активизировались. а значит, полисы КАСКО снова будут востребованы. Фото: Сергей Михеев/РГ

Итак некий Юрин П.Г. заключил 3 сентября 2015 года договор добровольного страхования по риску "хищение" на год. Однако он выбрал для себя довольно демократичный вид страхования. Всю сумму страховки не требовалось вносить сразу. Он должен был уплачивать ее ежеквартально.

Дополнительным соглашением было установлено, что полная страховая сумма на момент заключения договора - 466 тысяч рублей. Однако этим же соглашением страховая сумма понижалась за каждый месяц эксплуатации автомобиля примерно на 7 тысяч рублей.

21 июля 2016 года автомобиль Юрина уехал в неизвестном направлении. Было возбуждено уголовное дело, Юрин признан потерпевшим. Он заключил со страховой компанией соглашение о порядке выплаты. И, в соответствии с этим порядком, получил возмещение в размере 396 440 рублей. Такое возмещение ему не понравилось, ведь оно на 70 тысяч меньше указанного в договоре изначально.

Но и районный, и апелляционный суды решили, что страховщик действовал в соответствии с законом.Тогда пострадавший обратился в Верховный суд. Однако он поддержал мнение нижестоящих судов.

По мнению ВС РФ, в случае полной утраты имущества и при отказе страхователя от прав на это имущество в пользу страховщика (абандон), страхователь должен получить полную страховую сумму, которая определяется по соглашению страховщика со страхователем при заключении договора страхования.

При отказе от прав на имущество в пользу страховщика (абандон), страхователь получит полную страховую сумму

Но при этом законом установлен запрет лишь на установление страховой суммы выше действительной стоимости имущества на момент заключения договора страхования. Запрета на установление при заключении договора размера страховой суммы ниже действительной стоимости застрахованного имущества, в том числе путем последовательного уменьшения размера страховой суммы в течение действия договора страхования, законом не предусмотрено.

Требований о том, что определяемая при заключении договора страховая сумма должна быть равной страховой стоимости имущества, либо о том, что при полной утрате имущества страхователю подлежит выплате не полная страховая сумма, а действительная стоимость утраченного имущества, нормы Гражданского кодекса РФ и закона об организации страхового дела не содержат.

Грубо говоря, если автовладелец заключил договор со страховой компанией на поставленных ей условиях - это его проблемы. В данной конкретной ситуации, страховщик исполнил все условия. В дополнительном соглашении максимальная страховая выплата была прописана за каждый месяц пользования полисом КАСКО. Нарушений при составлении этого договора, а также дополнительного соглашения к нему нет. Значит, автовладелец получил все сполна, и не может претендовать на большее.

Конечно, если он докажет, что его под пытками заставили подписать этот договор, или ввели в заблуждение, пообещав золотые горы, то дело придется пересмотреть. Однако о вымогательстве в деле речи не идет.

А вообще, если что-то не устраивает, лучше заявить об этом сразу, чем потом бегать по судам. Или еще лучше найти и купить полис, условия которого будут полностью устраивать.