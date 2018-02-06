Американский фондовый рынок накрыла волна распродаж. Она потянула за собой европейские и азиатские акции, "съела" часть дохода миллиардеров, в том числе российских, и оставила аналитиков в раздумьях. Одни полагают, что причина падения рынков кроется в высокой вероятности ужесточения денежно-кредитной политики США, другие допускают, что механизм запустил сбой алгоритмических систем. Российский рынок не преминул последовать за общей тенденцией.

Коррекция на американском рынке началась в конце января, но набрала обороты только в минувшую пятницу. Индекс Dow Jones (охватывает 30 крупнейших компаний США) с 28 января по 6 февраля рухнул более чем на десять процентов. S&P 500 (включает компании США с наибольшей капитализацией) начал проваливаться 2 февраля, и к утру вторника потерял 9,2 процента. Важнейший фондовый индекс Германии DAX вслед за США просел с конца января на 9,5 процента (рынок закрывался в минусе семь дней подряд). Японский Nikkei 225 упал с последней пятницы на 9,5 процента, индекс РТС (Россия) - на 4,1 процента.

В начале этой недели зафиксировано крупнейшее за историю торгов в США падение индекса Dow Jones

5 февраля богатейшие люди мира на фоне такой встряски на мировых рынках потеряли 114 миллиардов долларов, сообщило агентство Bloomberg, сославшись на данные системы, которая проводит мониторинг состояния людей из списка миллиардеров (Bloomberg Billionaires Index). 18 человек потеряли свыше миллиарда долларов, а состояние 25 россиян из списка сократилось более чем на два миллиарда долларов. Больше всех от падения индексов пострадал глава инвестфонда Berkshire Hathaway Уоррен Баффетт (минус 5,1 миллиарда долларов), следом - глава Facebook Марк Цукерберг (3,6 миллиарда) и владелец интернет-магазина Amazon Джефф Безос (3,3 миллиарда).

Одной из причин, запустивших несколько месяцев ожидаемую коррекцию на рынке США, аналитики называют публикацию отчета о рынке труда в пятницу. Из него следует, что средняя почасовая зарплата в январе этого года выросла наиболее быстрыми темпами с 2009 года. Чем быстрее растут зарплаты, тем выше вероятность разгона инфляции, а значит, Федрезерв США будет повышать ставку быстрее. Это, в свою очередь, подстегивает рост доходности американских гособлигаций, и инвесторы начинают выводить деньги из акций в пользу бондов.

В то же время доходность американских казначейский десятилетних облигаций рухнула со 2 февраля с уровня выше 2,8 процента годовых до 2,65 процента, указывают аналитики банка "Санкт-Петербург". Они предполагают, что обвал на рынках стал следствием сбоев алгоритмических систем, которые торгуют волатильность и/или рынок американского госдолга (именно с движения на долговых рынках в ночь на понедельник начался обвал на фондовом рынке, отмечают эксперты).

"Сейчас, после продолжавшейся два дня резкой коррекции на американском и других мировых рынках акций, а также после затяжного периода рекордно низкой волатильности, большое значение приобретает психологический фактор, - указывают аналитики Sberbank CIB. - Именно от него во многом зависит ответ на вопрос, насколько сильным будет падение котировок, прежде чем инвесторы сочтут их достаточно низкими и начнут присматривать объекты для выгодных вложений".