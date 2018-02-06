За 6 лет Хорошавин и его сообщники, по версии следствия, получили взяток на 522 миллиона рублей. Фото: Юрий Смитюк/ТАСС

Заседание, как и все предыдущие, проходило в открытом режиме. С десяти часов утра до пяти вечера с небольшим перерывом на обед судья Елена Поликина монотонно зачитывала текст вердикта. Подсудимые - бывший заместитель Хорошавина Сергей Карепкин и экс-министр сельского хозяйства области Николай Борисов - сохраняли полное спокойствие.

Сам экс-губернатор под конец дня, казалось, и вовсе потерял интерес к происходящему: листал книгу "Время Березовского". Заметно нервничал лишь переминавшийся с ноги на ногу советник Хорошавина Андрей Икрамов.

Самый важный итог первого судебного заседания по оглашению приговора: судья вынесла постановление о прекращении уголовного дела по одному из эпизодов - о даче взятки Хорошавину сахалинским рыбопромышленником Анатолием Осадчим. Снять обвинение решила прокуратура.

Ранее следствие заявляло, что Осадчий через Карепкина передал главе региона 12 млн рублей за установку рыбоучетного заграждения. Теперь Хорошавин и Карепкин могут требовать по этому эпизоду реабилитацию и компенсацию затрат.

Зачитывание текста приговора продолжится в среду. Всего в деле Хорошавина 160 томов, а потому судья вынесет приговор, как ожидается, не раньше четверга.

Экс-губернатор, казалось, и вовсе потерял интерес к происходящему: листал книгу "Время Березовского"

Ранее прокурор просил для бывшего главы островного региона 13 лет колонии строгого режима и 500 миллионов рублей штрафа. Для Карепкина - 8 лет колонии строгого режима и штраф в трехкратном размере взятки, для Борисова - 7 лет колонии строгого режима и штраф в двукратном размере от суммы взятки, для Икрамова - 9,5 года в исправительной колонии строгого режима и 300 млн штрафа.

Напомним, обвинительное заключение по резонансному уголовному делу Генпрокуратура утвердила в начале февраля прошлого года.

По версии следствия, в 2009 году Хорошавин создал организованную преступную группу, которой руководил вплоть до своего задержания. Следователи считают, что он лично находил людей, у которых можно было вымогать взятки, и контролировал действия соучастников. Распоряжался полученными коррупционным путем деньгами Хорошавин, по версии следствия, тоже лично.

Заместители губернатора были переговорщиками: потенциальным взяткодателям в случае отказа от выплат они грозились всячески препятствовать в дальнейшем их предпринимательской деятельности. Таким образом, за шесть лет чиновники, подсчитали следователи, получили свыше 522 миллионов рублей. Следствию удалось установить десять эпизодов преступной деятельности, дело по одному из которых суд закрыл во вторник. Взятки в основном давали коммерсанты, исполнявшие госконтракты и получавшие меры господдержки.

Сторона обвинения настаивает на том, что свыше 77 миллионов рублей Хорошавин легализовал, зачислив на банковские карты и купив валюту. К слову, богатства экс-губернатор за время нахождения на посту накопил немалые. При этом большую часть имущества, как установили в СК, бывший глава региона не задекларировал.

Были арестованы дорогостоящие автомобили, недвижимость, коллекционные часы, ценности и деньги на общую сумму более миллиарда рублей. Причем щедрость Хорошавина распространялась даже на любовниц, одной из которых он подарил люксовый внедорожник.

В мае 2016 года суд конфисковал имущество Хорошавиных.