Обнародован список погибших в автокатастрофе в Ленобласти

В Ленобласти полицейские установили личности погибших при столкновении микроавтобуса с грузовиком. В автокатастрофе погибли девять человек.

Как сообщает ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, за рулем микроавтобуса Ford Tourneo находился Сызранцев Роман Александрович 20.08.1977 года рождения, житель Вологодской области. В автокатастрофе погибли пассажиры:

- Комаров Марк Андреевич 01.08.1998 г.р., житель Вологодской области;

- Мудренов Денис Андреевич 22.01.1991 г.р., житель Ивановской области;

- Никитин Алексей Александрович 16.01.1978 г.р., житель Свердловской области;

- Девяев Юрий Алексеевич 11.04.1991 г.р., житель Тихвинского района Ленинградской области;

- Митрякова Наталья Николаевна 13.03.1970 г.р, житель Тихвинского района Ленинградской области;

- Лузинов Антон Васильевич 23.03.1997 г.р., житель Кировского района Ленинградской области;

- Жаркова Ольга Антоновна 08.05.1961 г.р, житель Вологодской области;

- Жарков Александр Владимирович 18.12.1962 г.р., житель Вологодской области.

Напомним, сегодня в 6.20 на 423-м километре автодороги Тихвин - Новая Ладога микроавтобус выехал на встречную полосу и столкнулся с проезжавшей мимо фурой. В автобусе никто не выжил.