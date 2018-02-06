Рассмотрением дела будет заниматься Пряжинский районный суд Карелии. Фигурантам инкриминируют несколько уголовных статей - выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, халатность и оставление в опасности.

В качестве обвиняемых перед судом предстанут шесть человек - директор лагеря "Парк-Отель "Сямозеро" Елена Решетова и ее заместитель Вадим Виноградов, они с августа 2016 года находятся под стражей, экс-руководитель Роспотребнадзора Карелии Анатолий Коваленко, он - под домашним арестом. Как заявляют в Генпрокуратуре, руководитель управления Роспотребнадзора по Карелии и его заместитель, будучи осведомленными о многочисленных нарушениях в лагере, не приняли надлежащих мер вплоть до приостановления его деятельности. Они выдали в июне 2016 года заключение о соответствии лагеря государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам. А 18 июня произошла трагедия...

Будут отвечать перед судом и двое работников лагеря - инструкторы Валерий Круподерщиков и Павел Ильин, которые, по мнению надзорного ведомства, не организовали надлежащим образом отдых детей в лагере, не обеспечили их безопасность.

Напомним, это трагедия произошла в июне 2016 года. 47 ребят из лагеря "Парк-Отель "Сямозеро" и четверо сопровождающих - учащиеся Петрозаводского педагогического колледжа, проходившие в лагере практику, сели на две лодки и плот и отправились в поход. Но в их планы вмешалась непогода. Сильный ветер и высокие волны перевернули лодки. Подростки оказались в воде. Тела 13 подростков нашли сразу. А вот четырнадцатого искали почти восемь суток.

О том, что они потерпели бедствие, ребята пытались сказать по телефону. И каким-то непостижимым образом дозвонились. Вызов приняла дежуривший фельдшер Суоярвской центральной районной больницы Ирина Щербакова.

Но женщина посчитала разговор шуткой и никому о нем не сообщила. Суоярвский городской суд признал фельдшера виновной. Женщину приговорили к 3 годам колонии-поселения с отсрочкой приговора до того момента, пока ее дочери не исполнится 14 лет.

Родители погибших детей подали иск на Суоярвскую районную больницу. И суд принял решение - выплатить семьям 4 миллиона рублей.