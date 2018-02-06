В Ленобласти возбудили дело после ДТП с девятью погибшими

В Ленинградской области началось расследование обстоятельств аварии в Тихвинском районе, унесшей жизни девяти человек. Уголовное дело возбуждено по статье 264 УК ("Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц").

Как сообщает прокуратура Ленинградской области, конкретных подозреваемых пока нет.

Напомним, сегодня в 6.20 на автодороге Тихвин - Новая Ладога микроавтобус столкнулся с грузовиком. В самом микроавтобусе находились девять человек, включая водителя. Все они погибли.

Водитель фуры получил травмы. Он является в этом деле главным свидетелем.

Ранее управление ГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области сообщило, что причиной трагедии стал выезд микроавтобуса на встречную полосу.