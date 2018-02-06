NASA рассказало об экзопланетах, на которых будет искать жизнь

Одной из задач космического телескопа имени Джеймса Уэбба, который планируется вывести на орбиту Земли весной 2019 года, станет исследование звездной системы TRAPPIST-1, на планетах которой возможно существование жизни, сообщается на сайте NASA.

Всего в этой системе семь планет, три из которых находятся в зоне обитаемости, то есть на таком расстоянии от звезды, когда температура и другие условия позволяют зародиться жизни.

На данный момент ученые определили, что все планеты имеют каменистую поверхность, а доля воды в массе некоторых из них достигает 5 процентов, это в 250 раз больше, нежели на Земле. Считается, что на самой крупной экзопланете - TRAPPIST-1e - вода может быть в жидком состоянии, тогда как на остальных в виде пара либо льда, в зависимости от удаленности от звезды.

Не менее важный вопрос - состав атмосферы. Если она перенасыщена водородом, это создает парниковый эффект, в условиях высокой температуры существование жизни маловероятно. Последние исследования, сделанные с помощью космического телескопа "Хаббл", показали, что по крайней мере три планеты TRAPPIST-1 - d, e и f - с этой точки зрения для жизни пригодны.

Успех этих наблюдений как раз и планируется развить с помощью инфракрасного телескопа имени Джеймса Уэбба, который значительно больше и мощнее "Хаббла". Он сможет заглянуть вглубь атмосфер экзопланет и определить наличие там углекислого газа, метана, воды и кислорода. Все эти компоненты крайне важны для формирования жизни.