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06.02.2018 11:50
Рубрика: Общество
Проект: Наука

NASA рассказало об экзопланетах, на которых будет искать жизнь

Текст: Алексей Иванов

Одной из задач космического телескопа имени Джеймса Уэбба, который планируется вывести на орбиту Земли весной 2019 года, станет исследование звездной системы TRAPPIST-1, на планетах которой возможно существование жизни, сообщается на сайте NASA.

Фото: EPA-PHOTO/PA/EUROPEAN SPACE AGENCY
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Всего в этой системе семь планет, три из которых находятся в зоне обитаемости, то есть на таком расстоянии от звезды, когда температура и другие условия позволяют зародиться жизни.

На данный момент ученые определили, что все планеты имеют каменистую поверхность, а доля воды в массе некоторых из них достигает 5 процентов, это в 250 раз больше, нежели на Земле. Считается, что на самой крупной экзопланете - TRAPPIST-1e - вода может быть в жидком состоянии, тогда как на остальных в виде пара либо льда, в зависимости от удаленности от звезды.

Не менее важный вопрос - состав атмосферы. Если она перенасыщена водородом, это создает парниковый эффект, в условиях высокой температуры существование жизни маловероятно. Последние исследования, сделанные с помощью космического телескопа "Хаббл", показали, что по крайней мере три планеты TRAPPIST-1 - d, e и f - с этой точки зрения для жизни пригодны.

Успех этих наблюдений как раз и планируется развить с помощью инфракрасного телескопа имени Джеймса Уэбба, который значительно больше и мощнее "Хаббла". Он сможет заглянуть вглубь атмосфер экзопланет и определить наличие там углекислого газа, метана, воды и кислорода. Все эти компоненты крайне важны для формирования жизни.

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