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Еще одна актриса, которую душили у Тарантино, дала комментарий

Новость 07.02.2018, 13:10 | Текст: Олег Усков
Фото: kinopoisk.ru
Фото: kinopoisk.ru

Вслед за Умой Турман, которую в "Убить Билла" душат цепями (с ее согласия, по словам постановщика), о своем творческом союзе с Тарантино рассказала 41-летняя немецкая актриса Дайан Крюгер. Которую, напомним, тоже душат - в "Бесславных ублюдках".

Слова Крюгер приводит US Magazine.

Изданием отмечается, что Крюгер встала на защиту Тарантино, вокруг которого понемногу приподнимает голову травля, заявив, что ее опыт работы с режиссером в "Бесславных ублюдках" в 2009 году был "чистой радостью".

Фото: Evan Agostini/Invision/AP
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"В свете недавних обвинений Умы Турман в адрес Харви Вайнштейна и описаний ее ужасающего опыта работы над "Убить Билла", мое имя было упомянуто в многочисленных статьях по поводу сцены с удушением в "Ублюдках"... Отмечу: мое сердце целиком с Умой и всеми, кто когда-либо становился жертвой сексуального насилия и просто жестокого обращения", - написала Крюгер в своем Instagram.

Далее подчеркнув, что Тарантино лично к ней всегда относился с абсолютным уважением, никогда не злоупотреблял своей властью и никогда не принуждал делать что-то против ее воли.

Дайан Крюгер родилась в 1976 году в Альгермиссене. Помимо "Ублюдков", известна по лентам "Мишель Вальян: Жажда скорости", "Троя", "Одержимость", "Сокровище нации" и "Сокровище нации: Книга тайн".

До того, как стать моделью, работала в пиццерии. В кино в значительной степени попала благодаря Люку Бессону: Дайан не прошла пробы на роль в "Пятом элементе", поскольку на тот момент еще плохо знала французский, но Люк разглядел в девушке потенциал и посоветовал бросить модельный бизнес и плотно заняться кино.

Ранее мы писали, что Крюгер выступила с другим позитивчиком, на фоне свистоплясок с бубнами вокруг имени Вайнштейна вдруг заявив, что лично к ней Харви никогда не приставал.  

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