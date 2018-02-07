Иностранным авиакомпаниям разрешат летать внутри России

Это сделано для того, чтобы снять пиковые нагрузки в во время чемпионата. Точное расписание каботажных полетов будет ясно по результатам уже четверть-и полуфиналов, писала "РГ" со ссылкой на главу Минтранса Максима Соколова.

Но до и после чемпионата в России сохранится запрет на каботаж. Такое правило (запрет каботажа) действует не только в нашей стране, но и в других государствах. Оно касается не только авиаперевозок, но и других видов транспорта. Так страна защищает свои транспортные компании.