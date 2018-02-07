Иностранным авиакомпаниям разрешат летать внутри России

Иностранным перевозчикам разрешат каботаж (полеты внутри России), но только для перевозки болельщиков во время Чемпионата миру по футболу 2018 года. Речь идет об иностранных чартерных бортах с большой вместимостью.
Это сделано для того, чтобы снять пиковые нагрузки в во время чемпионата. Точное расписание каботажных полетов будет ясно по результатам уже четверть-и полуфиналов, писала "РГ" со ссылкой на главу Минтранса Максима Соколова.
Но до и после чемпионата в России сохранится запрет на каботаж. Такое правило (запрет каботажа) действует не только в нашей стране, но и в других государствах. Оно касается не только авиаперевозок, но и других видов транспорта. Так страна защищает свои транспортные компании.