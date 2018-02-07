ООН призвала все страны к перемирию во время Олимпиады

Организация объединенных наций напомнила о многовековой традиции соблюдать перемирие во время Олимпийских игр и призвала все страны положить оружие на время состязаний.

"Я призываю все конфликтующие стороны соблюдать олимпийское перемирие в ходе Олимпийских и Паралимпийских игр в Пхенчхане. Пусть олимпийский огонь сияет, подобно маяку солидарности человечества. Пусть олимпийское перемирие поможет распространить культуру мира", - цитирует генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша ТАСС.

В письменном послании руководитель организации напомнил о том, что традиция заключать перемирие на период проведения Олимпиады появилась еще в Древней Греции в VIII веке до нашей эры, позволяя спортсменам спокойно прибывать к месту стартов и возвращаться в родные края. В современную эпоху об "олимпийском перемирии" вспомнили в 1992 году. Эта инициатива закреплена в одной из резолюций Генассамблеи ООН.

Олимпийские игры пройдут в южнокорейском Пхенчхане с 9 по 25 февраля. Их особенностью станет, в частности, участие сборной КНДР и формирование единой корейской команды по женскому хоккею.