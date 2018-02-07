В Омске возбудили дело после гибели двух человек под завалами дома

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту гибели двух мужчин во время падения стены аварийного дома по улице Нейбута.

- Уголовное дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного статьей 109 УК РФ ("Причинение смерти по неосторожности двум лицам"), - сообщила "РГ" старший помощник руководителя СУ СК по Омской области Лариса Болдинова.

По версии следствия, аварийный дом на Нейбута был расселен еще летом 2017 года. Управление дорожного хозяйства и благоустройства администрации города Омска и один из омский предпринимателей заключили договор о его сносе. Однако надлежащих мер по охране дома не было принято. На территорию брошенного здания мог зайти кто угодно.

Как уже сообщала "РГ", 4 февраля у дома рухнула стена. Под его завалами были обнаружены тела двух мужчин без определенного места жительства - 46 и 52 лет. Они являлись постояльцами расположенного рядом социально-реабилитационного центра и, по имеющейся информации, могли разбирать старое здание на бревна.

- Следователи намерены выяснить, действовали ли они по собственной инициативе или по договоренности с предпринимателем, - говорит Лариса Болдинова.

Помимо этого, в ходе следствия будет дана оценка действиям подрядчика и органов местного самоуправления. Сейчас проводятся выемки необходимой документации. Расследование продолжается.