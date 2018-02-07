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07.02.2018 08:40
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В омской колонии появился 13-метровый "Тополь-М"

Текст: Наталья Граф (Омск)
Фото: УФСИН РФ по Омской области Фото: УФСИН РФ по Омской области
Фото: УФСИН РФ по Омской области

Осужденные из омской исправительной колонии №6 вылепили из снега комплекс "Тополь-М" практически в натуральную величину. Его длина составила 13 метров.

Фото: Пресс-служба УФСИН России по Омской области
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На воплощение задумки осужденным потребовалось около 15 дней.

- Все детали "Тополь-М" сделаны максимально подробно, габариты лишь немного уступают оригиналу, - рассказала "РГ" представитель УФСИН России по Омской области Светлана Плотникова. - Параметры снежного комплекса составляют 13,5 метров в длину, 3,5 метра в ширину и более 2,5 метров в высоту.

После этого снежную скульптуру раскрасили краской. Теперь располагающийся за колючей проволокой "Тополь" издалека можно и не отличить от оригинала.

Кстати, масштабные снежные фигуры не первый год украшают плацы омских исправительных колоний. В прошлом год к столетию революции осужденные построили снежную "Аврору". Рядом с крейсером установили снежную скульптуру льва - аналог той, что украшает набережную Невы в Санкт-Петербурге.

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