Самые лучшие муниципальные детские сады находятся в Санкт-Петербурге, Московской и Ленинградской областях, Ставропольском и Красноярском краях. Много хороших садов в Воронежской, Новгородской, Белгородской, Мурманской областях, Удмуртии, Хакасии. Это данные исследования, которое прошло почти в 9 тысячах детских садов разных регионов (Москва, заметим, в нем не участвовала). Оценивались условия, программы, кадры, дополнительные услуги. 90 процентов садов получили оценку "удовлетворительно", 10 - неуд.

Раз, два, три, четыре, пять! Пальчики учусь считать. Фото: Олеся Курпяева/РГ

По словам директора Института изучения детства, семьи и воспитания РАО Татьяны Волосовец, сегодня в детских садах почти 90 процентов воспитателей с высшим образованием, 98 процентов прошли курсы повышения квалификации. Вакансий нет.

В 60 процентах садов есть в штате педагоги-психологи. Многие сады имеют оборудованные площадки для прогулки и предлагают родителям дополнительные услуги. В каждом втором саду разработаны адаптированные программы для детей с ограниченными возможностями здоровья.

- Бассейн, спортзал, актовый зал, музейное помещение - вот что такое сегодня современный детский сад, - уточнила министр образования Московской области Марина Захарова.

Конечно, в муниципальных садах есть и проблемы. В некоторых уменьшилось количество музыкальных работников, дефектологов, преподавателей физкультуры, социальных педагогов.

Бассейн, спортзал, актовый зал, музейное помещение - вот что такое сегодня современный детский сад

Депутат Госдумы, заместитель председателя Комитета Госдумы по образованию и науке Любовь Духанина рассказала, что в регионах есть сады, где количество детей доходит до 40 - 45 при среднем показателе 25! Сохраняется очередь в Чечне, Адыгее, Тюменской области, Тыве, Дагестане, Северной Осетии, Башкортостане и других регионах.

52 процента педагогов дошколки признались, что покупают раздаточные материалы, обучающие плакаты и прочее за свой счет.

В России 49 000 муниципальных, ведомственных садов и 990 частных. Какой сад выбрать - муниципальный или частный? Вот 5 подсказок родителям.

1. В частном саду может быть комфортнее помещение, новее мебель, больше игрушек и меньшее количество детей в группе. А вот площадки для прогулки и спортивных игр могут быть лучше в бесплатных садах. Аренда или покупка земли стоят дорого, и частные сады на лишних метрах экономят.

2. Наличие бассейна в муниципальном саду еще не означает, что ваш ребенок будет в нем плавать. Важно, чтобы в саду был дипломированный преподаватель физкультуры и специалист, который следит за бассейном и качеством воды. Хорошо, если в саду при этом есть медсестра. К сожалению, медиков в обычных садах теперь почти нет. Но частные сады могут себе это позволить.

3. Если у ребенка есть какие-то серьезные медицинские диагнозы, задержка в развитии, нарушения зрения, слуха, лучше пойти в муниципальный специализированный детский сад. Ни в частных садах, ни в обычных бесплатных условий для таких детей, как правило, нет. Инклюзивные сады только-только подходят к такой работе. Адаптированные программы подготовили лишь52 процента садов. Учитывая переполненность групп, времени на "особенного" ребенка у воспитателей просто нет. Вдобавок больше половины воспитателей признались, что им приходится выполнять еще и другую работу в саду - убираться в помещениях, красить, выполнять мелкий ремонт...

4. Программы во всех детских садах примерно одинаковые. По словам директора Института изучения детства, семьи и воспитания Татьяны Волосовец, их 26, и делятся они на две группы: похожие на те, что были еще в советских детских садах, и новые, например, "Монтессори", "Степ бай степ". Но требования к результатам во всех программах равные - сады работают по федеральному стандарту. Вот самые распространенные программы: "От рождения до школы", "Детство", "Истоки", "Радуга", "Мир открытий". Отличия в методах обучения.

5. В частных садах больше возможности обеспечить ребенка индивидуальным меню. Но зато в муниципальном его уж точно познакомят с кашами, запеканками, супами, суфле и биточками. В муниципальных садах может быть три варианта организации питания. Первый - есть повар, который сам готовит из тех продуктов, что покупает сад. Второй - повар есть, но продукты закупаются централизованно. Третий: еду поставляет комбинат питания. Предпочтительнее первый или второй вариант. Есть надежда, что в ближайшее время еда в муниципальных садах станет свежее и вкуснее - в правительство направлены предложения изменить условия закупки продуктов. Сейчас при закупках идет соотношение цены и качества как 80 к 20, предлагаются другие цифры - 40 к 60.

В этом детском саду знают самый лучший метод укрепить иммунитет. Одним зимой - пальто и шапка, а другим - ведро холодной воды. Фото: РИА Новости

Рейтинг

При каких школах самые лучшие сады

Департамент образования Москвы опубликовал первую часть рейтинга школ, где оценивается эффективность работы дошкольных групп. В топ-10 рейтинга вошли школы N 2027, 2020, 1392 им. Рябинкина, 2109, 1598, 1571, 1359 им. Миля, 2083, 2114, 814. Всего в рейтинге 301 школа.

Следующий этап рейтинга будет учитывать результаты школьников на Президентских состязаниях, Президентских спортивных играх, чемпионате "Абилимпикс" и муниципальном этапе Всероссийской олимпиады школьников.

Кстати

Что должен уметь и знать ребенок к детскому саду

Пользоваться ложкой, пить из кружки.

Быть готовым к меню. А это в саду каши, супы, суфле, биточки, рагу, кисель.

На что имеют право родители

Присутствовать в группе во время адаптации ребенка и проведения открытых занятий, утренников, праздников.

Инфографика РГ / Александр Смирнов / Ирина Ивойлова

Опрос

76,2 процента воспитателей детских садов считают свою работу перспективной.

Такие данные привели эксперты Института образования ВШЭ. Пять лет назад только 60 процентов воспитателей были довольны своей работой. Эксперты считают, что на социальном самочувствии педагогов дошколки сказались повышение зарплат и статуса дошкольного образования, которое стало уровнем образования.

По данным мониторинга ВШЭ, средняя зарплата в муниципальных садах 19 842 рубля, в частных - 21 тысяча. Это примерно 75-80 процентов от того, что получают школьные педагоги. При этом 51 процент воспитателей сказали, что у них значительно выросла нагрузка. В частных садах таких гораздо меньше - 26 процентов. Если раньше в муниципальном саду в группе было 15 - 20 детей, то сегодня может быть 25 и даже больше.