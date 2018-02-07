Завершено следствие по делу генерала СК Дениса Никандрова

7 февраля стало известно об окончании следственных действий в отношении заместителя начальника ГСУ СК РФ по Москве Дениса Никандрова и заместителя главы управления собственной безопасности СК РФ Александра Ламонова.

Оба они, а также глава управления собственной безопасности СК РФ Михаил Максименко, обвиняются в получении крупной взятки. Следствие в отношении всех трех фигурантов ведет ФСБ.

По данным ТАСС, обвиняемые приступили к ознакомлению с материалами дела - Никандров ознакомился уже с пятью томами дела, Ламонов успел ознакомиться с одним томом. Дело каждого из обвиняемых состоит не менее чем из 30 томов.

Также стало известно, что Никандров просит рассмотреть его дело в суде в особом порядке в рамках заключенного досудебного соглашения.

Никандров и Ламонов признали вину и заключили сделку со следствием.

Уголовное дело в отношении Максименко, который не признает свою вину, уже рассматривается в Мосгорсуде.

Напомним, Максименко, Ламонов и Никандров были задержаны сотрудниками ФСБ в июле 2016 года. Они обвиняются по части 6 статьи 290 УК РФ в получении взятки в особо крупном размере должностным лицом или группой лиц по предварительному сговору. Фигуранты дела, по данным следствия, вступили в преступный сговор с криминальным авторитетом Захарием Калашовым по прозвищу Шакро Молодой и получили взятку в 500 тысяч долларов за переквалификацию обвинения на более мягкое и последующее освобождение криминального авторитета Андрея Кочуйкова по прозвищу Итальянец - одного из участников перестрелки у ресторана на Рочдельской улице в Москве.