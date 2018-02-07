Завершено следствие по делу генерала СК Дениса Никандрова

Новости

Еще одна актриса, которую душили у Тарантино, дала комментарий 13:10
Песков подтвердил: список Титова попал в Кремль 13:05
Гродно назвали лучшим городом Беларуси в культурной сфере 13:05
Видео: В центре Перми после аварии сгорел автомобиль 12:48
Власти США введут "жесткие и агрессивные" санкции против КНДР 12:48
Спецназ ЮВО сбил беспилотники "противника" комплексом "Арбалет-ДМ" 12:47
Песков: Путин может проголосовать в любом месте России 12:41
В Югре экс-главу УК будут судить за растрату чужих денег 12:41
СК проверит сведения об истязании хаски и маламутов под Тверью 12:39
"Газпром" установил исторический рекорд по экспорту газа в Европу 12:28
Суд вынес приговор бандитам из Ингушетии, примкнувшим к террористам 12:28
Почему солдаты НАТО в Балтии боятся русских женщин 12:19
Блок Меркель и СДПГ согласовали коалиционный договор нового кабмина 12:14
Назван фактор, вызывающий половину случаев развития слабоумия 12:04
Hyundai показал дизайн нового кроссовера Santa Fe 11:55
В Подмосковье младенца насмерть придавил телевизор 11:54
Создатели "Игры престолов" займутся новыми "Звездными войнами" 11:50
Росавиация потребовала от Azur Air немедленно устранить недочеты 11:49
Ольга Голодец предложила работодателям заменить людей роботами 11:47
Видео одновременного приземления блоков Falcon взорвало интернет 11:36
Пропавшего в Петербурге 11-летнего мальчика нашли убитым 11:32
СК начал проверку по факту гибели полпреда главы Ставрополья 11:28
В Татарстане перенесли рассмотрение дела о банкротстве "ВИМ-Авиа" 11:17
Илон Маск предложил генетически модифицировать астронавтов 11:17
Флаг Беларуси поднят в Олимпийской деревне в Пхенчхане 11:15
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Эксперт рассказал о главных проблемах гражданской авиации
Эксперт рассказал о главных проблемах гражданской авиации
"РГ" публикует закон о штрафах для спекулянтов билетами на ЧМ-2018
"РГ" публикует закон о штрафах для спекулянтов билетами на ЧМ-2018
Самые интересные трансляции Олимпийских игр 8-11 февраля
Самые интересные трансляции Олимпийских игр 8-11 февраля
07.02.2018 12:35
Рубрика: Происшествия

Завершено следствие по делу генерала СК Дениса Никандрова

Текст: Владимир Полетаев
7 февраля стало известно об окончании следственных действий в отношении заместителя начальника ГСУ СК РФ по Москве Дениса Никандрова и заместителя главы управления собственной безопасности СК РФ Александра Ламонова.
Фото: Кирилл Каллиников/РИА Новости Фото: Кирилл Каллиников/РИА Новости
Фото: Кирилл Каллиников/РИА Новости

Оба они, а также глава управления собственной безопасности СК РФ Михаил Максименко, обвиняются в получении крупной взятки. Следствие в отношении всех трех фигурантов ведет ФСБ.

По данным ТАСС, обвиняемые приступили к ознакомлению с материалами дела - Никандров ознакомился уже с пятью томами дела, Ламонов успел ознакомиться с одним томом. Дело каждого из обвиняемых состоит не менее чем из 30 томов.

Фото: Тагир Раджавов/ РГ
В Ростове осуждены боевики, планировавшие теракт с беспилотником

Также стало известно, что Никандров просит рассмотреть его дело в суде в особом порядке в рамках заключенного досудебного соглашения.

Никандров и Ламонов признали вину и заключили сделку со следствием.

Уголовное дело в отношении Максименко, который не признает свою вину, уже рассматривается в Мосгорсуде.

Напомним, Максименко, Ламонов и Никандров были задержаны сотрудниками ФСБ в июле 2016 года. Они обвиняются по части 6 статьи 290 УК РФ в получении взятки в особо крупном размере должностным лицом или группой лиц по предварительному сговору. Фигуранты дела, по данным следствия, вступили в преступный сговор с криминальным авторитетом Захарием Калашовым по прозвищу Шакро Молодой и получили взятку в 500 тысяч долларов за переквалификацию обвинения на более мягкое и последующее освобождение криминального авторитета Андрея Кочуйкова по прозвищу Итальянец - одного из участников перестрелки у ресторана на Рочдельской улице в Москве. 

Главное сегодня

Песков подтвердил: список Титова попал в Кремль
Видео одновременного приземления блоков Falcon взорвало интернет
СК начал проверку по факту гибели полпреда главы Ставрополья
Обнародовано новое видео обысков по делу дагестанских чиновников
Минобороны: Майора Филипова в САР прикрывал второй штурмовик