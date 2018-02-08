Лукашенко напомнил премьеру Латвии, что в России живет братский народ

Россия не просто дружественная для Беларуси страна - там живет братский народ. Об этом президент Беларуси Александр Лукашенко заявил на встрече с премьер-министром Латвии Марисом Кучинскисом, сообщает пресс-служба президента. Глава кабинета министров ЛР прибыл в Минск после почти десятилетнего перерыва в двусторонних контактах на высшем уровне.

"Мы придерживаемся практики и политики не создавать проблем нашим соседям. Из этого исходим и в отношении Литвы, Латвии, Эстонии. Мы никогда вас не упрекнули в том, что вы вступили в Европейский союз. Наоборот, пытаемся из этого извлечь пользу. Но вы должны четко понимать, что Россия для нас не просто дружественная страна - там живет братский нам народ", - подчеркнул Лукашенко.

Президент признал, что Беларусь и Россия не без проблем строят свои отношения. Но это "не отношения народа Беларуси и народа России, это отношения двух властей - президента России и президента Беларуси" И если власти порой не удается что-то наладить, "это нельзя перекладывать напрямую на отношения наших народов", - обратил внимание глава государства.

Лукашенко акцентировал внимание гостя и на экономическом аспекте отношений с РФ. Отметив, что экономика в Беларуси достаточно мощная, он подчеркнул, что ее конечные результаты должны реализовываться в торговле. "Евросоюз и Россия - наш основной рынок", - констатировал Президент. Он особо отметил, что белорусский народно-хозяйственный комплекс до сих пор очень тесно связан с РФ.

Касаясь вопросов сотрудничества и кооперации в регионе, глава РБ подчеркнул, что строящаяся Белорусская атомная станция с участием РФ может стать общим достоянием стран региона. "Эта станция белорусская. Мы идем к глобализации, границы все больше стираются. Придет время, когда это будет достояние общее - Беларуси и Латвии", - сказал Александр Лукашенко. Он поблагодарил латвийскую сторону за то, что она не критикует Беларусь за строительство АЭС. Он обратил внимание на двойные подходы и стандарты в энергетической сфере, напомнив, что свою АЭС хочет возвести и Польша, и против этого никто не выступает.

Правда, президент считает возможным привлечь к работе на БелАЭС и специалистов из Литвы, которые раньше были задействованы на Игналинской атомной станции. "Мы этого не боимся, хоть это очень серьезный объект", - констатировал он.

О заинтересованности в конструктивном диалоге с Латвией накануне говорил и премьер-министр Беларуси Андрей Кобяков во время переговоров со своим латвийским коллегой. "Как соседи и страны с высоким транзитным потенциалом, мы должны выстроить прагматичный, конструктивный диалог, развивая тему совместимости и взаимодействия между различными интеграционными процессами на нашем континенте", - подчеркнул Андрей Кобяков. Он обратил внимание, что и транспортно-логистическая сфера всегда входила в число стратегических направлений двустороннего сотрудничества. Кроме того, премьер Беларуси отметил эффективное взаимодействие оборонных ведомств обеих стран.

Важной составляющей работы в области безопасности и укрепления доверия в регионе стала и реализация соглашения об оперативном оповещении о ядерных авариях, обмене информацией и сотрудничестве в сфере ядерной безопасности и радиационной защиты, соглашения о сотрудничестве в области авиационного поиска и спасания гражданских воздушных судов. Эти документы уже подписаны руководителями правительств РБ и Латвии.

