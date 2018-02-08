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На ярославских чиновников завели дело из-за избитой девочки 08.02.2018
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Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

На ярославских чиновников завели дело из-за избитой девочки

Текст: Элина Труханова (Ярославль)

В Ярославской области возбуждено уголовное дело по факту халатности со стороны органов опеки, из-за бездействия которых тяжело пострадала двухлетняя девочка.

По информации регионального следственного управления СК России, маленькую жительницу поселка Борисоглебский в январе зверски избил 25-летний сожитель ее матери. С ноября 2017 года, когда мужчина стал "отцом" ребенка, он избивал девочку не менее 14 раз ремнем и руками. Но мать в правоохранительные органы об этом не сообщала. В итоге в январе сожитель поколотил малышку так, что она до сих пор находится в больнице в крайне тяжелом состоянии.

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- Женщина уже попадала в поле зрения органов системы профилактики, поскольку семья являлась неблагополучной, - рассказала официальный представитель СУ СК по региону Кристина Гузовская. - У нее есть еще трое малолетних детей, в отношении которых она лишена родительских прав.

По мнению следствия, ребенок находился в социально опасном положении, однако органы системы профилактики никаких мер по изъятию девочки из семьи не приняли. По факту халатности со стороны должностных лиц  возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 293 УК РФ.

Мужчина, обвиненный в истязании ребенка, заключен под стражу до 28 марта. Расследование этого уголовного дела продолжается.

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