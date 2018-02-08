В Воронеж доставлено тело пилота сбитого в Сирии Су-25

В Воронеж из Москвы доставлен гроб с телом Романа Филипова, пилота сбитого в Сирии штурмовика Су-25.

Об этом сообщили в Военно-воздушной академии имени Жуковского и Гагарина в Воронеже. Самолет с телом майора Филипова приземлился на аэродроме Воронежского авиазавода.

Как сообщает корреспондент "РГ" с места событий, только что гроб с телом героя внесли в помещение Дома офицеров, где проходит церемония прощания. На нее пришли тысячи человек. В церемонии принимает участие бывший главнокомандующий ВКС России, сенатор Виктор Бондарев.

Отпевание военного летчика пройдет в храме в честь иконы Божией Матери "Взыскание погибших". Похоронят Романа Филипова на Аллее Героев на Коминтерновском кладбище его родного города.

Самолет Су-25 под управлением пилота Романа Филипова был сбит сирийскими боевиками 3 февраля. Летчик смог катапультироваться и на земле вступил в неравный бой с террористами. Он погиб, подорвав себя гранатой. Президент России Владимир Путин подписал указ о посмертном присуждении Филипову звания Героя России.