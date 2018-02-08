ФСИН России опровергла факт освобождения по УДО пожизненно осужденного

Федеральная служба исполнения наказаний России опровергла информацию об условно-досрочном освобождении осужденного к пожизненному лишению свободы, сообщает ТАСС.

Ранее сообщалось о смягчении наказания 63-летнему заключенному колонии в ЯНАО. Связано это якобы с переквалификацией уголовного дела осужденного Анвара Масалимова.

Однако во ФСИН уточнили, что освобожден Масалимов был не по УДО. В 2016 году по решению суда его приговор был изменен со статьи об "убийстве при отягчающих обстоятельствах" на статью об "убийстве без отягчающих обстоятельств", которая предусматривает максимальное лишение свободы до 10 лет. Он был освобожден в тот же день и покинул исправительное учреждение.

"Данная информация не соответствует действительности, поскольку осужденный М. был освобожден из ИК-18 УФСИН России по Ямало-Ненецкому автономному округу в 2016 году", - отметили во ФСИН.