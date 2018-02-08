Наши проекты
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
Все рубрики Власть Экономика В регионах В мире Происшествия Общество Спорт Культура Документы
Тематические проекты
Все спецпроекты Digital Русское оружие Автопарк Кинократия 25 лет РГ
Совместные проекты
Пушкинский конкурс Стань журналистом! Миссия выполнима В МГИМО - с «Российской газетой» Звезды Победы Год литературы
О газете Реклама Подписка Медиацентр Контакты Вакансии Обратная связь Сервисы и приложения
Использование материалов «РГ» Сведения о доходах руководителя Обязательная для публикации информация
RSS
Еще
Легковые авто Тест-драйвы Российский автопром ПДД Страхование Дороги Коммерческий транспорт

Новости

Citroen через месяц начнет продажи в России кроссовера за миллион рублей 08.02.2018
Toyota заработала больше всех на российском авторынке 08.02.2018
Названы самые надежные автомобили 90-х и нулевых 08.02.2018
В топ-10 самых популярных китайских авто в РФ вошли 8 кроссоверов 08.02.2018
08.02.2018 22:38
Рубрика: Легковые авто

Skoda официально представила обновленную Fabia

Текст: Юрий Зубко
Фото: Пресс-служба Skoda. Фото: Пресс-служба Skoda.
Фото: Пресс-служба Skoda.

Skoda представила обновленную Fabia. Рестайлинговый хэтчбек получил новую светодиодную оптику, измененный капот и 18-дюймовые колесные диски.

Из моторной гаммы исчез турбодизель. Линейка силовых агрегатов модели теперь состоит из двух "атмосферников" (60 и 75 лошадиных сил) и двух турбомоторов TSI мощностью 95 и 110 сил. Все двигатели объемом 1 литр. Они работают в паре с шестиступенчатой механической трансмиссией. "Робот" DSG за доплату можно заказать только для самой мощной версии.

Фото: Юрий Зубко / РГ
Toyota заработала больше всех на российском авторынке

Среди опций появились полностью светодиодные фары и задние фонари, автомат переключения с дальнего света на ближний, дополнительные USB-разъемы на заднем ряду сидений, системы контроля слепых зон и предупреждения о столкновении при движении задним ходом.

Фото салона чехи не опубликовали, но уже известно, что интерьер визуально не изменился, а лишь получил новые варианты и комбинации отделки. Мультимедийная система Swing обрела 6,5-дюймовый тачскрин, поддержку Apple CarPlay, Android Auto и MirrorLink, а также онлайн-сервисы Skoda Connect. А топовый комплекс Amundsen располагает навигацией, которая умеет отображать данные о загруженности дорог.

Фото: Пресс-служба Lifan
В топ-10 самых популярных китайских авто в РФ вошли 8 кроссоверов

Публичная премьера рестайлинговой Skoda Fabia состоится в марте на Женевском автосалоне, в Европе модель выйдет летом.

Напомним, Fabia покинула российский рынок в феврале 2015 года. До этого автомобиль собирали на заводе Volkswagen в Калуге. Обновленную модель не стоит ждать в России. Как неоднократно подчеркивали в Skoda, место Fabia на нашем рынке занимает лифтбек Rapid.

Фото: Пресс-служба Skoda.
#Skoda