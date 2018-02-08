Skoda официально представила обновленную Fabia

Skoda представила обновленную Fabia. Рестайлинговый хэтчбек получил новую светодиодную оптику, измененный капот и 18-дюймовые колесные диски.

Из моторной гаммы исчез турбодизель. Линейка силовых агрегатов модели теперь состоит из двух "атмосферников" (60 и 75 лошадиных сил) и двух турбомоторов TSI мощностью 95 и 110 сил. Все двигатели объемом 1 литр. Они работают в паре с шестиступенчатой механической трансмиссией. "Робот" DSG за доплату можно заказать только для самой мощной версии.

Среди опций появились полностью светодиодные фары и задние фонари, автомат переключения с дальнего света на ближний, дополнительные USB-разъемы на заднем ряду сидений, системы контроля слепых зон и предупреждения о столкновении при движении задним ходом.

Фото салона чехи не опубликовали, но уже известно, что интерьер визуально не изменился, а лишь получил новые варианты и комбинации отделки. Мультимедийная система Swing обрела 6,5-дюймовый тачскрин, поддержку Apple CarPlay, Android Auto и MirrorLink, а также онлайн-сервисы Skoda Connect. А топовый комплекс Amundsen располагает навигацией, которая умеет отображать данные о загруженности дорог.

Публичная премьера рестайлинговой Skoda Fabia состоится в марте на Женевском автосалоне, в Европе модель выйдет летом.

Напомним, Fabia покинула российский рынок в феврале 2015 года. До этого автомобиль собирали на заводе Volkswagen в Калуге. Обновленную модель не стоит ждать в России. Как неоднократно подчеркивали в Skoda, место Fabia на нашем рынке занимает лифтбек Rapid.