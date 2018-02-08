СМИ: На "молитвенный завтрак" в США приглашены более 50 россиян

Более пятидесяти граждан России ожидаются в начале февраля на Национальном молитвенном завтраке в Вашинтоне. Это мероприятие традиционно, с 1952 года, организовывает Конгресс США и крупная некоммерческая религиозная организация.

"Могу подтвердить, что в нынешнем году Национальный молитвенный завтрак посетят более 3800 человек, представляющих 130 стран и территорий. Примерно 55 из них прибывают из России, включая группу из 35 молодых профессионалов - 20-30-летних докторов, юристов и лидеров бизнеса, приглашенных без учета их положения или вероисповедания", - цитирует ТАСС заявление в телеэфире представителя этой структуры Ларри Росса.

Фамилии приглашенных россиян не называются. Однако в конце января, когда был обнародован так называемый кремлевский доклад американского минфина, стало известно, что трое председателей комитетов Госдумы - по финансовому рынку, бюджету и налогам и образованию - Анатолий Аксаков, Андрей Макаров и Вячеслав Никонов отказались приглавшения Конгресса на молитвенный завтрак. Как рассказал "РГ" Аксаков, его "отказ от участия в "молитвенном завтраке" в США был продиктован атмосферой, которая создается вокруг этой поездки".