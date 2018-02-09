СПЕЦИАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ
9-25
февраля 2018
Новости проекта
Колобков: Атлеты не допущены к Играм без уважительной причины 09:46
Российские керлингисты выиграли третий матч подряд на Олимпиаде 09:35
В Сеул прилетели глава КНДР и сестра Ким Чен Ына 09:00
Тарасова и Морозов выиграли короткую программу командного турнира 08:07
Фигурист Коляда стал восьмым в короткой программе командного турнира 05:45
Российские керлингисты выиграли второй матч на Олимпиаде 04:59
Роспотребнадзор напомнил о норовирусе в олимпийском Пхенчхане 04:50
Видео: Российские болельщики устроили световое шоу у штаб-квартиры ВАДА 08.02.2018
Четверо российских прыгунов на лыжах с трамплина вышли в финал ОИ 08.02.2018
Шапки бело-сине-красных цветов продаются в официальном магазине ОИ-2018 08.02.2018
Денис Глушаков: Наши олимпийцы справятся с давлением 08.02.2018
Вирус желудочной инфекции в районе проведения Игр-2018 прогрессирует 08.02.2018
Спорт
09.02.2018 13:04
Текст: Данила Жиляев

ОКР: Решение CAS подрывает основы равноправия спортсменов

Решение Спортивного арбитражного суда (CAS) отклонить апелляции российских атлетов на неприглашение на Олимпиаду-2018 подрывает основы равноправия между спортсменами. Об этом говорится в заявлении, опубликованном на официальном сайте Олимпийского комитета России (ОКР).

Фото: Олег Кирьянов/РГ
На Олимпиаде начал работу российский Дом спорта

Вердикт суда был объявлен сегодня утром. 47 наших атлетов подали апелляции с целью получить приглашения на Игры, однако им было отказано. Это значит, что на Олимпиаду в Пхенчхан не поедут, в том числе, и лидеры нашей сборной - спортсмены, которые никогда не нарушали антидопингового законодательства и не давали повода усомниться в своей "чистоте". ОКР констатировал, что решение CAS должно быть выполнено.

Фото: Александр Вильф/РИА Новости
Наши фигуристы пока четвертые в командном турнире

"Олимпийский комитет России выражает крайнее сожаление в связи с тем, что состав нашей команды на нынешних Играх не будет увеличен, и многие наши сильнейшие спортсмены не смогут принять в них участия, - сказано в заявлении. - Их непричастность к каким-либо нарушениям антидопинговых правил была подтверждена решением CAS, а также результатами постоянного и усиленного допинг-контроля на протяжении многих лет. До сих пор самим спортсменам и мировой спортивной общественности неизвестны конкретные причины, по которым не получили приглашения на Игры такие лидеры мирового спорта как Антон Шипулин, Виктор Ан, Сергей Устюгов. Отсутствие этих чистых спортсменов на Олимпийских играх не только снижает уровень соревнований и зрительского интереса, но и подрывает основы равноправия для всех, кто в честном соперничестве завоевывал десятки медалей, титулов и наград на протяжении своей карьеры".

Соревнования Олимпиады начались вчера, официальная же церемония открытия Игр состоится сегодня и начнется в 14:00 по московскому времени. "РГ" проведет текстовую онлайн-трансляцию события. Олимпийские игры пройдут до 25 февраля, Россию на них представляет 168 атлетов.