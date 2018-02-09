Посол РФ в Индии рассказал о скором подписании контракта на поставку С-400

Контракт на поставку Индии Россией ЗРК С-400 "Триумф" может быть подписан со дня на день, заявил посол РФ в Индии Николай Кудашев.

"Насколько мне известно, переговоры находятся на самой заключительной стадии. Эта информация поступила ко мне из министерства обороны страны. Подписания контрактных документов можно ожидать со дня на день", - цитирует дипломата РИА Новости.

По словам Кудашева, не стоит удивляться тому, что переговоры длятся долго - это стратегический выбор, поэтому требует взвешенного и ответственного подхода. Особенно, если от этого зависит безопасность воздушного пространства целой страны.

Напомним, С-400 "Триумф" - зенитная ракетная система большой дальности, разработанная "Алмаз-Антей". Предназначена для уничтожения авиации, крылатых и баллистических ракет, в том числе среднего радиуса действия, а также может применяться против наземных объектов. ЗРК является первым рубежом обороны ПВО, поскольку способны обнаруживать цели на расстоянии до 600 километров, сбивать их на дальности в 400 километров на высоте до 30 километров.

На вооружении российской армии "Триумфы" состоят с 2007 года. Заинтересованность в С-400 высказывают разные страны, в том числе входящие в блок НАТО.