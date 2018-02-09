На Кубани арестовали осквернившего икону студента

На Кубани городской суд города Горячий Ключ арестовал на девять суток 18-летнего студента, которого разыскивали по подозрению в том, что он осквернил икону. Предположительно парень затушил об икону сигарету и позже разместил эту фотографию в соцсетях.

Инцидент вызвал большой общественный резонанс.

- Установлена личность задержанного - это 18-летний житель станицы Мартанской, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю. - Его задержали в Краснодаре, он учится в монтажном техникуме. Сейчас по решению суда молодой человек находится в изоляторе временного содержания. Основанием для административного ареста стала статья 19.3 КоАП ("Неповиновение сотрудникам полиции").

В МВД также сообщили, что по факту совершенного правонарушения продолжает проводиться проверка. Устанавливаются все подробности инцидента. Против молодого человека могут возбудить уголовное дело по статье об оскорблении чувств верующих.