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Спорт
10.02.2018 18:18
Текст: Артур Нанян

Американский болельщик объяснил, зачем развернул флаг РФ на Олимпиаде

Американский болельщик Филип Вахуда, пронесший с собой флаг России на открытии зимних Олимпийских игр-2018 в Пхенчхане, объяснил мотивы своего поступка в интервью Russia Today.

В экспресс-комментарии Вахуда подчеркнул, что тем самым он хотел поддержать своих любимых спортсменов - шестикратного олимпийского чемпиона шорт-трекиста Виктора Ана и олимпийского чемпиона Антона Шипулина. Напомним, Ан и Шипулин были отстранены от Игр, как еще и целый ряд ведущих наших атлетов.

Фото: Владимир Песня/ РИА Новости
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Вахуда не сомневается: российские спортсмены были наказаны несправедливо: "Они четыре года тренировались, готовились представить свою страну на Олимпиаде, но их лишили такой возможности. Нет сомнений, что они чистые".

Напомним: сегодня Семен Елистратов принес России первую медаль зимней Олимпиады. Он завоевал "бронзу" в соревнованиях по шорт-треку на дистанции 1500 метров.