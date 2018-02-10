Американский болельщик развернул флаг России на открытии Олимпиады

Американский болельщик пришёл на церемонию открытия Олимпиады с флагом России https://t.co/8rPkc3EBai pic.twitter.com/8zTzV8t2pU — RT на русском (@RT_russian) 9 февраля 2018 г.

Болельщик из США пришел на церемонию открытия зимних Олимпийских игр-2018 в Пхенчхане с российским флагом. Об этом сообщает Russia Today.

Свой поступок молодой человек по имени Филип Вахуда объяснил тем, что таким образом он поддержал отстраненных от соревнований российских спортсменов - шестикратного олимпийского чемпиона шорт-трекиста Виктора Ана и олимпийского чемпиона биатлониста Антона Шипулина.

"Я хочу поддержать Россию", - отметил Вахуда. "Ей не позволили отправить на Олимпиаду многих сильных спортсменов. Таких как Антон Шипулин и Виктор Ан. Считаю, они должны были выступить здесь".

Напомним, что Олимпиада в Пхенчхане завершится 25 февраля.